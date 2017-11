Köln/Rheinbach. Im Mittelfeldduell der Handball-Regionalliga sicherte sich der TV Rheinbach M 1883 einen wichtigen 26:21-Arbeitssieg beim TV Jahn Köln-Wahn und kletterte in der Tabelle auf den vierten Platz.

Von Uwe Albrecht, 19.11.2017

„Kompliment an die Mannschaft. Wir wissen, dass wir spielerisch nicht glänzen. Aber jeder fightet am Limit. Wahn wurde niedergekämpft, der Sieg war verdient“, sagte ein sichtlich zufriedener RTV-Trainer Dietmar Schwolow. Die Freude über den Auswärtscoup war zwar groß, doch wurde er teuer erkauft. So schied Kreisspieler Daniel Fischer in der zweiten Halbzeit mit Verdacht auf einen Bänderriss im Fußgelenk aus.

Die erste Halbzeit verlief über weite Strecken völlig ausgeglichen. So führte der RTV bis zum 3:2 (9.), doch dann übernahmen die Wahner mit drei Toren in Folge zum 5:3 (14.) die Führung, die sie bis zum 9:8 (23.) hielten. Linksaußen Timm Schwolow brachte den RTV mit einem Doppelpack zum 10:9 (26.) wieder in Front. Den knappen Vorsprung von einem Tor nahmen die Rheinbacher mit 13:12 mit in die Pause.

Nach dem Wechsel erhöhte der RTV auf 15:12 (33.), hielt den Vorsprung bis zum 19:16 (35.). Zwar kamen die Einheimischen auf 17:19 (40.) heran, doch der RTV konterte postwendend zum 21:17 (45.). Mit aggressiver Abwehrarbeit und diszipliniertem Angriffsspiel baute der RTV die Führung über 24:19 (52.) zum 26:21-Endstand aus.

TV Rheinbach M 1883: Funke, Thürnau (beide Tor), Breuer (4), Oliver Dasburg (5), Dobbelstein (2), Feindt, Fischer (2), Hammann (2), Lönenbach (5/4), Martin Schwarz (2), Timm Schwolow (4).