Handball-Regionalliga

Bonn. Die Beueler unterliegen Neuss/Düsseldorf in ihrer eigenen Halle mit 23:24. Auch Rheinbach verliert nach großem Kampf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Mit zwei enttäuschenden Niederlagen beendeten die Bonner Handballer in der Regionalliga Nordrhein die Vorrunde. So leistete sich Tabellenführer TSV Bonn rrh. mit einem angriffsschwachen Auftritt eine 23:24-Heimschlappe gegen die Zweitvertretung der HSG Neuss/Düsseldorf. Dennoch bleiben die Beueler aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Spitze, da der direkte Konkurrent SG Langenfeld mit dem 29:29-Remis beim VfB Homberg einen Punkt liegenließ. Die Rumpftruppe des TV Rheinbach M 1883 unterlag trotz einer couragierten Vorstellung bei der personell aus dem Zweitligateam aufgerüsteten Zweitvertretung von TuSEM Essen mit 27:29.

TSV Bonn rrh. - HSG Neuss/Düsseldorf II 23:24 (11:13): „Das war eine verdiente Niederlage, denn unsere nicht überzeugende Vorstellung in Oberpleis vom letzten Spieltag wurde negativ fortgesetzt. Unsere sonstige Stärke, die Ausgeglichenheit, kam durch die schwache Tagesform aller Leistungsträger nicht zum Tragen. Trotz der Schlampigkeit bei den Torwürfen haben die Spieler mit vollem Einsatz gekämpft, was ja auch durch die ordentliche Abwehrleistung belegt wird“, bilanzierte TSV-Trainer David Röhrig.

Zwar führte die TSV 2:1 (3.), doch drei leichtfertig vergebene klare Chancen innerhalb von wenigen Minuten und eine schwache Torwartleistung über die gesamte Spielzeit brachten die Beueler ins Hintertreffen. Da außerdem das Angriffsspiel durchweg in die Breite gezogen und kaum Druck auf die gegnerische Abwehr ausgeübt wurde, kamen die Gäste zum 2:2-Ausgleich (4.) und legten von 6:6 (15.) über 9:6 (21.) auf 13:11 zur Pause vor.

Tore fast nur durch Einzelleistungen

Tore erzielten die Beueler fast nur durch Einzelleistungen, auf die dann aber prompt krasse individuelle Fehler folgten. So auch nach dem Wechsel, als die TSV schwungvoll begann, durch zwei Tore von Niklas Rath zum 13:13 (33.) ausglich, dann aber nach vergebenen Chancen vier Tore zum 13:17-Rückstand kassierte. Zwar verkürzte wieder Rath auf 15:17 (43.), doch diesen zwei Toren liefen die Beueler bis zum 20:22 (54.) hinterher. Mit einem Doppelschlag von Fabian Struif glich die TSV zum 22:22 (58.) aus, vergab danach aber wieder eine Großchance zur Führung. Nun wurde es richtig spannend: Die Gäste konterten zum 23:22 (59.) und nach dem erneuten Beueler Ausgleich zum 23:23 (59.) und 17 Sekunden vor Schluss zum 24:23. TSV-Trainer Röhrig besprach in der folgenden Auszeit die Taktik für den finalen Abschluss, doch beinahe symptomatisch für den verkorksten Auftritt landete das Zuspiel im Seitenaus.

TSV Bonn rrh.: Meisenburg, Schäper (beide Tor), Benninghoff-Lühl (1), Bullerjahn (3/2), Krohn, Lauktien (4), Palmen, Rath (6), Simon Röhrig (1), Rohloff, Struif (8), Wilhelms.

TuSEM Essen II - TV Rheinbach M 1883 29:27 (15:16): „Die Jungs haben super gekämpft, sich aber leider den Lohn nicht abgeholt. Am Ende fehlten uns die notwendigen Körner und mit dem verletzten Oliver Dasburg natürlich eine wichtige Alternative“, kommentierte RTV-Trainer Dietmar Schwolow eine letztlich unglückliche Niederlage. Der TuSEM hatte den besseren Start, führte nach einer Viertelstunde 9:6. Nach einer Auszeit fanden die Rheinbacher besser ins Spiel, glichen zunächst zum 9:9 (18.) aus und ließen sich auch durch den 10:13-Rückstand (23.) nicht aus dem Konzept bringen. Angetrieben von den stark aufspielenden Florian Feindt und Jan Hammann, übernahm der RTV mit einem 5:0-Lauf die 15:13 Führung und lag zur Pause noch 16:15 vorn.

Nach dem Wechsel schafften die Essener zwar den 17:17-Ausgleich (31.), doch in der Folgezeit dominierte der RTV, der sich kontinuierlich auf 25:21 (49.) absetzte. Dann folgten 45 Sekunden Tiefschlaf, in denen die Essener zunächst auf 24:25 (50.) verkürzten und dann gegen konsternierte Rheinbacher zum 27:26 (55.) vorlegten. Zwar glich der RTV zum 27:27 (57.) aus, doch Essen legte wieder auf 28:27 (58.) vor und erhöhte nach dem folgenden Rheinbacher Fehlwurf 30 Sekunden vor Schluss zum 29:27-Endstand.

TV Rheinbach: Funke, Thürnau (beide Tor), Breuer (1), Dobbelstein (2), Feindt (9), Fischer (1), Hammann (7/3), Lönenbach (5), Martin Schwarz, Timm Schwolow (2).