Handball-Regionalliga

Bonn. Die Handballer der TSV Bonn rrh. haben pünktlich zum Rückrundenauftakt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der TV Rheinbach kassierte eine deutliche Niederlage.

Von Uwe Albrecht, 21.01.2018

Mit einem überzeugenden 38:28-Heimerfolg gegen den TV Jahn Köln-Wahn verteidigten die Beueler ihre Tabellenführung in der Regionalliga Nordrhein. Dagegen kassierte der stark ersatzgeschwächte TV Rheinbach M 1883 bei der Zweitvertretung des Bergischen Handball Clubs (BHC) eine bittere 23:30-Klatsche und rutschte in der Tabelle ab.

TSV Bonn rrh. - TV Jahn Köln-Wahn 38:28 (22:16): „Das klare Resultat ist ein Mix aus einer deutlichen Leistungssteigerung unsererseits und einem schwächer als erwartet aufspielendem Gegner. Erfreulich war unser konzentriertes und effektives Wurfverhalten“, bilanzierte TSV-Trainer David Röhrig zufrieden.

Die Kölner begannen im Angriff regelmäßig mit einem siebten Feldspieler. Erstaunlich, dass die TSV trotz zweier Kreisspieler eine 5:1-Abwehr dagegenstellte Da die Beueler Abwehrspieler aber aggressiv die Zweikämpfe annahmen, sehr beweglich kaum Lücken zuließen und Torwart Jan Schäper wieder ein zuverlässiger Rückhalt war, gab es kaum ein Durchkommen für die Wahner Angreifer. Wiederholt erkämpften die Beueler den Ball, sodass bis zum 12:7 (15.) drei Würfe, darunter einer von Torwart Schäper, den Weg ins leere Wahner Tor fanden.

Gäste-Trainer Olaf Mast stellte in dieser Phase seinen Angriff auf sechs Spieler um, doch die TSV erhöhte mit einem 5:1-Lauf auf 17:8 (22.). Diesen Vorsprung bauten die Beueler mit einem 7:1-Lauf nach der Pause auf 29:17 (39.) aus. Danach folgte eine Phase, in der die Beueler in einigen Situationen den Eindruck hinterließen, primär den eigenen Erfolg zu suchen statt den besser postierten Nebenspieler einzusetzen. Nach Fehlwürfen und Ballverlusten der umformierten Angriffsreihen verkürzten die Wahner auf 23:30 (48.) und hielten den Abstand von sieben Toren bis zum 26:33 (53.).Dann gaben die Beueler noch einmal Gas und erhöhten auf 37:26 (57.) Den Schlusspunkt zum 38:28 setzte der nur sporadisch eingesetzte Thomas Onnebrink.

TSV Bonn rrh.: Endres, Schäper (1) (beide Tor), Benninghoff-Lühl (2), Bullerjahn (4), Krohn (2), Labes, Lauktien (1), Onnebrink (2), Palmen (3), Rath (5), Simon Röhrig (10/6), Rohloff (2), Struif (6), Wilhelms.

Bergischer Handball Club (BHC) II - TV Rheinbach 30:23 (12:10): Der RTV musste ohne die sonstigen Leistungsträger Oliver Dasburg, René Lönenbach und Jan Hammann anreisen, verlor dann auch noch Florian Feind, der in der 18. Minute die Rote Karte sah. Zwar mühte sich das letzte Aufgebot, das nur noch aus sieben Feldspielern bestand, redlich, hielt auch eine Dreiviertelstunde gleichwertig mit. In der Schlussviertelstunde ließen dann die Kräfte nach und der BHC sicherte sich einen klaren 30:23-Heimsieg. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben gekämpft, aber der Ausfall von vier Leistungsträgern ist nicht zu kompensieren“, sagte RTV-Trainer Dietmar Schwolow.

Die Partie begann besonders vom RTV zerfahren und hektisch, sodass Schwolow schon nach fünf Minuten die erste Auszeit nahm und seine Truppe zu mehr Geduld im Angriff aufforderte. Danach lief es besser, und die Rheinbacher erspielten sich eine 7:5-Führung (11.). Nach drei Gegentoren in Folge verlor der RTV mit 7:8 (18.) nicht nur die Führung, sondern auch Feindt mit der Roten Karte. Zwar glich der RTV noch mit großem Aufwand zum 10:10 (22.) aus, lag aber zur Pause 10:12 zurück. Nach dem Wechsel wurde der BHC immer stärker, setzte sich auf 17:13 (39.) ab. Nach einer weiteren Auszeit brachte Schwolow im Angriff einen siebten Feldspieler, und die Rheinbacher kamen bis auf 16:18 (40.) heran. Doch dann machte sich der Substanzverlust immer stärker bemerkbar.

TV Rheinbach: Funke (1), Thürnau (beide Tor), Breuer (1), Dobbelstein (5), Feindt (1), Fischer (3), Genn (3), Reyer (2), Martin Schwarz (4), Timm Schwolow (3).