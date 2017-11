Handball-Regionalliga

HOMBERG/BONN. Eine Woche nach der ersten Niederlage reichte es für die Handballer der TSV Bonn rrh. in der Regionalliga Nordrhein beim Tabellenachten VfB Homberg am zehnten Spieltag nur zu einem 26:26-Unentschieden. Dennoch behalten die Beueler auf Grund eines mehr ausgetragenen Spiels mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenführung.

Von Uwe Albrecht, 19.11.2017

„Unser Rückraum ist gegen die Riesen in der Homberger Abwehr mit zunehmender Spielzeit an seine Grenzen gestoßen. Wenn man aber ständig führt und es nur zwei Mal unentschieden steht, fühlt sich ein Remis am Ende wie eine Niederlage an“, bilanzierte TSV-Trainer David Röhrig. Röhrig hatte sich für eine 5+1-Abwehr mit einer Manndeckung für den Homberger Spielmacher Mirko Szymanowicz entschieden. Diese Aufgabe übernahm Simon Röhrig, die er hervorragend löste, denn Röhrig provozierte einige Ballverluste bei dem Homberger Dreh- und Angelpunkt. Außerdem brachte der Beueler Angriff mit viel Tempo die Homberger Abwehr in Bewegung und schuf damit erfolgreich Lücken.

So dominierten die Beueler über 5:1 (6.) und 14:4 die ersten 20 Minuten. Dann gewann die Abwehr der Homberger Riesen an Stabilität, der Beueler Angriff bekam immer größere Probleme, sich durchzusetzen. Der VfB verkürzte daher über 10:14 (25.) auf 14:16 zur Pause.

Auch in die zweite Halbzeit hatten die Beueler, angetrieben von Florian Benninghoff-Lühl, einen guten Start und setzten sich auf 22:16 (42.) ab. Dann wurde die Homberger Abwehr immer unüberwindlicher, sodass die Einheimischen Tor um Tor zum 24:26 (56.) aufholten. Zwar verwarf Spielmacher Szymanowicz bei diesem Spielstand einen Siebenmeter, in der folgenden Minute traf er aber zwei Mal zum 26:26-Gleichstand. In den letzten drei Minuten gelang dann keinem Team mehr ein Treffer.

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schäper, Benninghoff-Lühl (5), Bullerjahn, Krohn (3), Labes, Lauktien (5), Maeser (1), Onnebrink (3), Simon Röhrig (6), Rohloff (1), Struif (1), David Terehov (1), Wilhelms.