Handball-Regionalliga

BONN. Im Spitzenspiel der Regionalliga Nordrhein fegte der in allen Belangen überlegene TSV Bonn rrh. mit einer fast perfekten ersten Halbzeit den TV Aldekerk mit 35:17 aus der Halle und verteidigte die Tabellenführung mit weiterhin weißer Weste.

Von Uwe Albrecht, 05.11.2017

Das war wohl die beste erste Halbzeit der Beueler in der Nordrheinliga. Da stimmte aber auch alles. Angefangen beim überragenden Torwart Jan Schäper, der mit 15 Paraden eine tolle Quote von fast 50 Prozent erreichte. Dabei wurde Schäper von der beweglichen und aggressiven 5:1-Abwehr, die den Aldekerker Angriff völlig abmeldete und in der Anfangsviertelstunde nur drei Tore zuließ, erfolgreich unterstützt. So gelang Can Pierre Greven, dem bisher erfolgreichsten Aldeker Torschützen, gerademal ein Tor, ging der zweitbeste Schütze Thomas Plhak bei zwei vergebenen Siebenmetern völlig leer aus.

Gestützt auf diese klasse Defensivleistung, spielten die Beueler im Angriff ruhig und besonnen auf, setzten sich in einem 5:0-Lauf durch Nils Bullerjahn und Thomas Onnebrink von 1:1 (1.) auf 6:1 (9.) ab. Bis zum 3:8 (14.) hielten die konsternierten Gäste noch den Abstand. Doch dann folgte ein zwölfminütiger 8:1-Durchmarsch der Beueler zum 16:4 (26.) mit einem Galaaufritt von Daniel Rohloff, der fünf Tore in Folge erzielte. Dabei wurde der Kreisspieler mit druckvollen Angriffsaktionen frei- und die Aldekerker Abwehr schwindlig gespielt. Mit 17:6 für die TSV wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Aldekerker, mit offensivem Abwehrverhalten die Niederlage zumindest in Grenzen zu halten, was aber nur bedingt gelang. Die Beueler hatten auf jede spieltaktische Änderung der Gäste eine passende Antwort, verloren auch beim Wechseln nicht an Qualität und ließen trotz des klaren Vorsprungs und der Tatsache, dass die Partie längst entschieden war, nicht nach. So erhöhte die TSV in drei Dreierpacks von 20:9 (35.) auf 23:9 (40.), von 26:14 (49.) auf 29:24 (52.) und von 30:16 (53.) auf 33:16 (57.). Am Ende stand nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf hohem Niveau ein vorher kaum für möglicher gehaltener 35:17-Sieg auf der neuen Zeitmessanlage.

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schäper, Benninghoff-Lühl (1), Bullerjahn (4/2), Labes (1), Lauktien (2), Maeser (3), Onnebrink (6/3), Palmen, Rath (2), Simon Röhrig (4/2), Rohloff (8), Struif (2), Wilhelms (2).