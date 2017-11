Handball-Regionalliga

TSV-Spieler Clemens Maeser will sich auch am Samstag durchsetzen.

BONN. Am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße, Beuel) kommt es in der Regionalliga Nordrhein zu einem weiteren Spitzenspiel. Dann erwarten die Handballe der TSV Bonn rrh. den Drittligaabsteiger SG Ratingen 2011.

Von Uwe Albrecht, 09.11.2017

Nach der glanzvollen Vorstellung am letzten Spieltag gegen den TV Aldekerk kommt ein weiterer Meisterschaftsaspirant nach Beuel. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga haben zwar neun Spieler die SG Ratingen verlassen, doch dem neu verpflichteten Trainer Khalid Khan, der von der SG Ollheim/Straßfeld kam, steht ein Kader von hoher Qualität zur Verfügung. Der mazedonische Nationalspieler Ace Jonoveski, der zuletzt für den Bergischen HC in der ersten Bundesliga auflief, ist ein hochklassiger Abwehrspezialist in den Ratinger Reihen. Kreisspieler Moritz Barkow, der erst vor zwei Wochen zur SG wechselte, bringt ebenfalls Bundesligaerfahrung mit und bildet mit Kai Funke das wohl stärkste Duo der Liga am Kreis.

Auch der überragende Ratinger Simon Breuer hat schon in der zweiten Liga gespielt. Als Co-Trainer ist der Rückraumspieler der verlängerte Arm von Trainer Khan auf dem Feld, lenkt das Spiel und ist gleichzeitig torgefährlichster Werfer. Breuer ist mit 47 Treffern der erfolgreichste Schütze der Liga aus dem Feld. Die Beueler Abwehr muss auch auf die Rückraumspieler Carsten Jacobs und Marcel Müller sowie die torgefährliche Flügelzange Yannik Nitzschmann und Ben Schütte achten.

Dass die SG nicht unverwundbar ist, haben der TV Jahn Köln-Wahn und die Zweitvertretung von TuSEM Essen mit ihren Siegen gegen die SG bewiesen. Nach der Glanzleistung gegen Aldekerk erntete TSV-Trainer David Röhrig große Anerkennung. „Aldekerk hatte einen schlechten und wir einen richtig guten Tag“, war seine lapidare Aussage nach dem Spiel.

David Terehov rückt wieder ins Team

Röhrigs Taktik für den Samstag wird darauf abzielen, das Ratinger Tempospiel zu unterbinden. „Wir müssen uns wieder etwas gegen die routinierte Ratinger Abwehr und natürlich Simon Breuer einfallen lassen“, sagt der TSV-Coach. Mehr verrät Röhrig nicht über seine Strategie. Personell gibt es nur eine Veränderung. Der zuletzt wegen einer Zahn-OP fehlende Linksaußen David Terehov rückt wieder ins Team.

„Ich bin mal gespannt, ob sich Khalid Khan noch daran erinnert, dass er mich mal trainiert hat. Das war beim DHB-Stützpunkttraining der B-Jugend in Dormagen“, erzählt Röhrig vom ersten Kontakt mit dem Ratinger Trainer. Möglich, dass Khan an die Begegnung mit dem Trainer Röhrig längere Zeit denken wird.