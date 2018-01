Handball-Regionalliga

Bonn. Mit einer kämpferischen Bravourleistung hatten die ersatzgeschwächten Handballer des TV Rheinbach M 1883 im Lokalderby der Regionalliga Nordrhein vor über 500 Zuschauern den Tabellenführer TSV Bonn rrh. lange Zeit am Rand einer Niederlage, mussten dann aber in den letzten Minuten dem Substanzverlust Tribut zollen und unterlagen mit 15:16.

Von Uwe Albrecht, 28.01.2018

Eine denkwürdige Partie, die keinen Verlierer verdient hatte. Die TSV verteidigte mit dem Sieg ihre Tabellenführung, der RTV rutschte in den Dunstkreis der Abstiegszone.

Es war eine Umkehrung des Hinspiels, denn damals fehlten bei den Beuelern einige Stammspieler. Diesmal musste der RTV mit René Lönenbach und Oliver Dasburg auf zwei absolute Leistungsträger verzichten, zudem war Jan Hammann nach zweiwöchiger Trainingspause noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dagegen bot TSV-Trainer David Röhrig bis auf Clemens Maeser seine beste Besetzung auf. Dennoch erzwangen die Rheinbacher mit einem beherzten Auftritt, der in punkto Kampf und Moral Bestnoten verdiente, gegen von Beginn gehemmt aufspielende Beueler ein ausgeglichenes Lokalderby. Zwar boten beide Mannschaften nur sehr mäßiges spielerisches Niveau im Angriffsverhalten, doch die trotz des großen kämpferischen Einsatzes vorbildliche Fairness, das starke Abwehrverhalten, die beiden überragenden Torhüter und die bis zur letzten Sekunde anhaltende Spannung sorgten für eine jederzeit sehenswerte, kurzweilige Partie.

Beide Mannschaften begannen nervös, brauchten einige Anlaufzeit. Aber schon in dieser frühen Phase war zu sehen, dass die Abwehrreihen spielbestimmend sein würden. Nach der Rheinbacher 1:0-Führung (4.) legte Niklas Rath mit einem Doppelschlag zum 2:1 (8.) für die TSV vor. Doch dann lief zehn Minuten bei den Beuelern vor allen Dingen im Angriff nichts mehr zusammen.

Ein verworfener Siebenmeter von Jan Hammann war für den RTV eine Initialzündung. RTV-Torwart Leon Thürnau vernagelte sein Tor, brachte es auf 16, teilweise spektakuläre Paraden. Im Angriff spielten die Rheinbacher bieder und geduldig, setzten sich aber mit einem 6:0-Lauf auf 7:2 (19.) ab. Die TSV blieb im Angriff weiter planlos, ideenlos und harmlos, verkürzte durch einen Verzweiflungswurf von Nils Bullerjahn und einen Siebenmeter von Thomas Onnebrink auf 4:7 (22.). Mit 10:7 für die in der ersten Halbzeit klar dominierenden Rheinbacher wurden die Seiten gewechselt.

Kräfteverschleiß macht sich bemerkbar

Timm Schwolow erhöhte sofort nach Wiederbeginn auf 11:7 für den RTV, der den Vorsprung von vier Toren bis zum 14:10 (47.) behauptete. Dann machte sich bei den Rheinbachern zusehends der Kräfteverschleiß bemerkbar. Die TSV stellte die Abwehr auf ein offensives 4:2-System um und ließ nur noch Wurfmöglichkeiten von den Außenpositionen zu. Doch im Beueler Tor stand Jan Schäper seinem Gegenüber in nichts nach und parierte insgesamt 13 Torwürfe, auch aus nächster Distanz. Zwei technische Fehler und zwei vergebene Großchancen nutzten die Beueler zum 14:14 (52.) und setzten sich dann auf 16:14 (58.) ab.

In diese Phase fiel auch die Szene, die bezeichnend für die Fairness und Sportlichkeit der Begegnung war: Nach einer von den Beuelern angezweifelten Entscheidung der Schiedsrichter, den Rheinbachern einen Einwurf zuzusprechen, gab Timm Schwolow auf Befragen eines Schiedsrichters zu, den Ball zuletzt berührt zu haben. Daraufhin gab es Einwurf und Ballbesitz für die TSV in dieser wichtigen Phase. In den letzten drei Minuten mobilisieren die Rheinbacher noch einmal alle Kräfte, verkürzen durch den starken Daniel Fischer auf 15:16 (60.) und erkämpften wieder den Ball. Doch acht Sekunden vor dem Abpfiff verhinderte Schäper mit einer weiteren Glanztat den möglichen Ausgleich.

TV Rheinbach: Funke, Thürnau (beide Tor), Breuer (2), Dobbelstein (3), Feindt (1), Fischer (5), Genn (2), Hammann (1), Reyer, Martin Schwarz, Timm Schwolow (1).

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schäper (beide Tor), Benninghoff-Lühl, Bullerjahn (1), Krohn, Labes, Lauktien (1), Onnebrink (4), Palmen (3), Rath (3), Simon Röhrig (2), Rohloff, Struif (1), Wilhelms (1).