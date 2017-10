Regionalliga-Handball

Bonn. Die Handballer der TSV Bonn rrh. haben am siebten Spieltag ihre weiße Weste und damit die Tabellenführung in der Regionalliga Nordrhein mit einem allerdings zu hoch ausgefallenen 31:23-Auswärtserfolg bei der Zweitvertretung des Bergischen Handball Clubs (BHC) verteidigt.

Von Uwe Albrecht, 22.10.2017

„Es war zwar letztlich ein verdienter Sieg, der aber mit einer großen Portion Glück in einigen Situationen fünf Tore zu hoch ausgefallen ist", so TSV-Trainer David Röhrig. "Bei dem Ergebnis könnte der Eindruck entstehen, wir hätten die Partie ständig dominiert, doch dem war nicht so. Wir haben uns erst in den letzten Minuten so deutlich abgesetzt, dabei phasenweise vor allen Dingen im Abwehrverhalten ungewohnte Schwächen gezeigt“, bewertete Röhrig den vom Ergebnis her klaren Auswärtserfolg als glücklichen Arbeitssieg.

Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Beueler von 4:3 (9.) auf 8:3 (17.) ab, weil der BHC in dieser Phase mehrere gute Chancen vergab. Da die TSV-Abwehr trotz der klaren Führung weiterhin Stabilität vermissen ließ, verkürzten die Einheimischen zur Pause auf 11:14. Nach dem Wechsel griff die Unsicherheit der Abwehr auch auf den Angriff über, der nun leichtfertig Balle verlor und unkonzentriert Chancen versiebte. Der BHC verkürzte auf 14:15 (33.), blieb bis zum 20:21 (43.) in Schlagdistanz, schaffte aber nie den Ausgleich.

Da die Beueler Abwehr in dieser Phase auch Schwächen im Rückzugsverhalten zeigte und beim Angriff-Abwehr-Wechsel zu behäbig wirkte, stellte Röhrig die Abwehr vom 6:0- auf ein 4:2-System um. Mit Erfolg, denn die TSV setzte sich auf 26:23 (57.) ab. Der BHC setzte daraufhin alles auf eine Karte, brachte den siebten Feldspieler für den Torwart und wurde eiskalt ausgekontert. Mit einem 5:0-Lauf, darunter ein Abwurftor von Torwart Michael Rieder, erhöhten die Beueler gegen konsternierte und offensichtlich auch entkräftete Einheimische zum 31:23-Endstand.

TSV Bonn rrh.: Rieder (1), Schäper, Benninghoff-Lühl (1), Bullerjahn (3), Labes (2), Lauktien (2), Maeser (2), Onnebrink (7/1), Rath (5), Simon Röhrig (3/1), Rohloff (4), Struif, Terehov, Wilhelms (1).