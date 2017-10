Handball Regionalliga

Bonn. Die Handballer der TSV Bonn rrh. führen auch nach dem sechsten Spieltag die Tabelle der Regionalliga Nordrhein verlustpunktfrei an. Im Heimspiel besiegten die Beueler den mit allen Assen aufgelaufenen TuSEM Essen II verdient mit 29:26.

Von Uwe Albrecht, 15.10.2017

Die Gäste legten von Beginn ein enormes Tempo vor, übten mit ihrer Athletik und Dynamik großen Druck auf die Beueler Abwehr aus. Ihre bewegliche und aggressive Defensive ließ zunächst keinen gefährlichen Wurf der TSV aus dem Rückraum zu. Was durchkam, wurde eine Beute des Essener Torwarts Elias Hoven. Aber die TSV kämpfte, hielt mit Tempo und Einsatz dagegen.

Ein Rückhalt war Torwart Michal Rieder, der mit 16 Paraden, darunter einige abgewehrte Würfe aus der Nahwurfzone, eine Glanzleistung zeigte. Ganz stark in dieser Phase auch Mittelmann Florian Benninghoff-Lühl, der Robert Lauktien mehrfach am Kreis klasse anspielte. Doch nach einer 5:4-Führung (10.) gab es unvermittelt einen kleinen Bruch im Beueler Spiel. Schwache Torwürfe und Ballverluste gegen die stark agierende Essener Abwehr wurden von den Gästen nach überfallartigen Gegenangriffen mit einem 4:0-Lauf in eine 8:5-Führung umgemünzt. Doch die Beueler kamen, angeführt von dem eingewechselten Thomas Onnebrink, wieder ins Spiel. Mit fünf Toren in Folge sorgte der Rückraumspieler im Alleingang für eine 12:11-Führung (24.), die allerdings vom TuSEM prompt zum 14:12 (27.) gekontert wurde. In Überzahl gelang der TSV noch der 14:14-Ausgleich zur Pause.

Torhüter Rieder hält Sieg fest

Nach dem Wechsel blieb die Partie bis zum 17:17 (35.) völlig ausgeglichen. Gestützt auf die von Minute zu Minute besser funktionierende 4:2-Abwehr der TSV, in der Lauktien und Niklas Rath als Vorgezogene eine bärenstarke Defensivleistung zeigten, setzten sich die Beueler mit einem Viererpack auf 21:17 (40.) ab. In Überzahl verkürzten die Gäste zwar auf 20:21 (44.), doch mit zwei wichtigen Toren von Julius Palmen blieb die TSV bis zum 25:24 (53.) knapp vorne. Bei diesem Spielstand kam für den kurz eingewechselten, aber glücklosen Jan Schäper wieder Rieder ins Tor, der mit drei spektakulären Paraden die Grundlage für den vorentscheidenden Dreierpack zum 28:24 (57.) schuf.

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schäper, Benninghoff-Lühl (3), Bullerjahn (1), Labes, Lauktien (4), Maeser (1), Onnebrink (9/3), Palmen (3), Rath (5), Simon Röhrig (1), Rohloff (2), Terehov, Wilhelms.