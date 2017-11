Handball-Regionalliga

Bonn. Opladen kommt mit dem herausragenden Torjäger der Liga zum Spitzenspiel nach Beuel. Rheinbach ist zu Gast in Aldekerk und muss auf Kreisspieler Daniel Fischer wegen einer Bänderverletzung verzichten.

Von Uwe Albrecht, 24.11.2017

In der Regionalliga Nordrhein erwarten die Handballer der TSV Bonn rrh. am elften Spieltag als Tabellenführer mit dem viertplatzierten TuS 82 Opladen den ersten Verfolger des Spitzentrios. In einem Mittelfeldduell reist der TV Rheinbach M 1883 im zweiten Auswärtsspiel in Folge zu dem vor der Saison als Mitfavoriten auf die Meisterschaft hoch gehandelten TV Aldekerk.

TSV Bonn rrh. - TuS 82 Opladen (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße, Beuel): Nach einem Drittel der Punkterunde hat sich mit der TSV als Tabellenführer sowie den beiden Drittligaabsteigern Langenfeld und Ratingen ein Spitzentrio etabliert, hinter dem sich mit vier und sechs Punkten Abstand zwei Verfolger platziert haben. Der Rest der Liga muss mehr nach unten schauen, denn den derzeitigen Tabellensechsten trennen aktuell nur vier Punkte vom ersten sicheren Abstiegsplatz.

Der viertplatzierte TuS als erster Verfolger könnte dagegen bei einem Sieg bis auf drei Punkte an die TSV heranrücken. Allerdings gab es in der letzten Saison für Opladen in der Ringstraße nichts zu holen. Am Samstag kommt eine stark veränderte Opladener Mannschaft nach Beuel. So verließen mit Spielmacher Simon Schlösser und Kreisspieler Hendrik Rachow zwei Hochkaräter den Verein. Diesen Verlust an Qualität versuchte man beim TuS, durch die Verpflichtung von sieben neuen Spielern zu kompensieren. So kamen die Rückraumspieler Felix Barwitzki, Vincent Gremmelspacher und Joscha Rinke, die Linksaußen Ole Kähler und Max Müller sowie die Kreisspieler Fabian Benger und Jan Jagieniak.

Überragender Opladener ist allerdings schon seit Jahren Rückraumspieler Marius Anger. Mit dem Linkshänder, der aktuell die Torschützenliste der Liga mit 65 Treffern anführt, steht und fällt das Opladener Spiel. „Im Hinspiel haben wir Anger im Griff gehabt und gewonnen, im Rückspiel in Opladen nicht und klar verloren“, kennt TSV-Trainer David Röhrig nur zu gut den Wert und die Stärken des Opladener Torjägers.

Röhrig muss auf Linksaußen Julius Palmen verzichten, der wohl erst wieder im neuen Jahr einsatzfähig sein wird. Dagegen ist Niklas Rath und damit eine wertvolle Stütze einer möglichen offensiven Abwehrformation wieder dabei. Neu im Kader ist der 19-jährige Frank Krohn, der in Homberg sein Debüt in der ersten Mannschaft gab und aus der eigenen Jugend kommt. „Frank hat in Homberg stark gespielt und mich mit engagierten Leistungen im Training überzeugt. Er gehört ab sofort zu unserem Regionalligakader“, hält Röhrig große Stücke auf den einzigen Linkshänder im Team.

TV Aldekerk - TV Rheinbach M 1883 (Samstag, 19.30 Uhr, Vogteihalle Slousenweg, Kerken): Ein Mittelfeldduell mit zwei Mannschaften, die mit ganz unterschiedlichen Zielen in die Saison gestartet sind. Während der derzeitige fünfte Platz für den RTV mit seinem schmalen Kader eine positive Überraschung darstellt, kommt der siebte Rang des TVA unerwartet, wurde Aldekerk allgemein in dieser Saison ganz vorne im Kampf um die Meisterschaft erwartet. Das Team von Neutrainer Matthias Sommer hatte sich mit den Rückraumspielern Benedikt Liedtke und Tobias Reich sowie Rechtsaußen Thomas Plhak, der mit Torjäger Thomas Jentjens und Rechtsaußen Matome Rampyapedi eine torgefährliche rechte Angriffsseite bildet, verstärkt.

Besonders achten muss die Rheinbacher Abwehr auch auf Rückraumspieler Can Pierre Greven, der mit 45 Treffern erfolgreichster Schütze ist und den wuchtigen, körperlich starken Kreisspieler Jonas Mumme. RTV-Trainer Dietmar Schwolow muss mehrere Wochen auf Daniel Fischer wegen einer Bänderverletzung verzichten. Das Fehlen des Kreisspielers ist besonders eine Schwächung für den Mittelblock der Abwehr. Für Fischer rückt wieder Thorben Reyer in den Kader.