Handball-Regionalliga

Bonn. Die beiden Bonner Teams der Regionalliga Nordrhein sind nur knapp einer Blamage entgangen. Der TSV Bonn rrh. gewann hauchdünn gegen Homberg, die HSG Rheinbach/Wormersdorf spielte gegen Mönchengladbach 22:22.

Von Uwe Albrecht, 19.02.2017

Der TSV Bonn rrh. ist in der Regionalliga Nordrhein noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Bonner setzten sich knapp gegen den Tabellenzwölften VfB Homberg mit 23:22 durch. In einer mäßigen Partie dominierten auf beiden Seiten zunächst die Torleute. Bis zum 4:3 (14.) legte der TSV vor, dann scheiterten die Beueler immer wieder an der starken Homberger Abwehr. Angetrieben von Mirko Krogmann setzte sich der VfB mit zwei Dreierpacks auf 12:8 zur Pause ab. Nach der Pause dominierten die Gäste weiter, erhöhten sogar auf 19:11 (40.).

Daraufhin stellte TSV-Trainer David Röhrig die Abwehr auf ein offensives 5:1-System um, in dem Fabian Struif sehr effektiv als Vorgezogener den Homberger Angriff störte und auch mehrfach Bälle eroberte. Es folgte eine unglaubliche Aufholjagd gegen konsternierte Gäste, denen sichtlich die Puste ausging. Das vorher stille Heimpublikum wachte nun auf, trieb die Beueler lautstark an, bejubelte frenetisch jeden Treffer. Mit einem 8:0-Lauf erspielte sich der TSV die 22:21-Führung (57.), steckte den 22:22-Ausgleich (57.) weg. Thomas Onnebrink gelang dann im Gegenzug mit seinem fünften verwandelten Siebenmeter der Siegtreffer zum kaum mehr für möglich gehaltenen 23:22-Heimsieg (58.).

Die HSG Rheinbach/Wormersdorf zeigte gegen Borussia Mönchengladbach eine schwache Angriffsleistung und musste sich mit einem Remis zufrieden geben. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Leider hatte unser Rückraum mit Ausnahme von René Lönenbach einen gebrauchten Tag“, so HSG-Trainer Dietmar Schwolow. Die Anfangsphase verlief bis zum 6:6 ausgeglichen. Dann setzte sich die HSG mit den Treffern von Lönenbach, der acht seiner neun Tore in der ersten Halbzeit warf, auf 10:7 (20.) ab. Die Borussia blieb im Spiel, verkürzte in den folgenden fünf Minuten auf 11:12. Der HSG gelang bis zur Pause die Erhöhung auf 15:12.

HSG verspielt Führung

Nach dem Wechsel erlahmte das Rheinbacher Angriffsspiel, sodass die Borussia wenig Mühe hatte, zum 16:16 (41.) auszugleichen. Mit kämpferischem Einsatz und einem gut aufgelegten Torwart Niklas Funke behauptete die HSG bis zum 20:19 (51.) eine knappe Führung. Doch dann drohte die Partie zu kippen, denn die Gäste legten zum 21:20 (53.) vor, hatten sogar die Chance auf eine höhere Führung. Nach zwei Paraden von Funke konterte die HSG zum 22:21 (55.). In der letzten Minute gelang den Gästen der 22:22-Ausgleich.