Bullerjahn verwandelt Siebenmeter nervenstark

Bonn. Der TSV Bonn übernimmt mit 26:25-Sieg gegen HC Nordrhein die alleinige Tabellenführung. Der RTV schwebt in Abstiegsgefahr.

Von Uwe Albrecht, 26.02.2018

Mit einem glücklichen 26:25-Arbeitssieg gegen den HC Wölfe Nordrhein eroberten die Handballer der TSV Bonn rrh. am 20. Spieltag der Regionalliga Nordrhein die alleinige Tabellenführung. Die bisher mit einem Minuspunkt weniger belastete SG Langenfeld kassierte eine überraschend 23:35-Heimschlappe gegen den Abstiegskandidaten HSG Neuss/Düsseldorf II. Nach der 18:20-Niederlage beim TuS 82 Opladen, der siebten in Folge, schwebt der TV Rheinbach M 1883 als Tabellenzwölfter in höchster Abstiegsgefahr.

TSV Bonn rrh. - HC Wölfe Nordrhein 26:25 (11:14): Seit Beginn der Rückrunde haben die Beueler ihre Unbekümmertheit und Leichtigkeit im Spiel verloren. Dabei wechselten sich Schwächephasen in Angriff und Abwehr von Woche zu Woche ab. Dass es dennoch zu schwer erkämpften Siegen reicht, ist in der Breite des Kaders begründet. So drehten wiederholt Spieler aus der zweiten Reihe mit wichtigen Toren fast schon verloren geglaubte Partien.

In den ersten zehn Minuten wirkte die TSV-Abwehr gegen den beweglichen Rückraum der Wölfe zu behäbig. Da aber der Beueler Angriff gut ins Spiel fand, lag die TSV trotz der Abwehrschwächen nach acht Minuten nur 4:6 in Rückstand. In der folgenden Phase stabilisierte sich die Beueler Abwehr, hinter der sich Torwart Jan Schäper steigerte. Mit einem Dreierpack, darunter ein Abwurftor von Schäper, schaffte die TSV eine 7:6-Führung (11.).

Michael Rieder und Clemens Maeser leiten Wende ein

Doch danach lief im Angriff 20 Minuten kaum noch etwas zusammen. Mit drei Siebenmetertoren des sonst blassen Simon Röhrig und dem ersten Feldtor nach 15 Minuten Funkstille von Julius Palmen blieben die Beueler bis zum 11:11 (25.) dran. Bei diesem Spielstand musste Thomas Onnebrink vom Feld, bei ihm brach die Wadenverletzung wieder auf. Es folgte ein achtminütiger Blackout der TSV mit Ballverlusten nach kümmerlichen Torwürfen und Abspielfehlern. Die Wölfe nutzten die Geschenke mit einem 5:0-Lauf zur Erhöhung auf 16:11 (32.).

Die Antwort der TSV kam dann aber prompt. Angetrieben von dem eingewechselten Kapitän Niklas Rath schalteten die Beueler in den Kampfmodus und verkürzten auf 16:18 (41.). Die Gäste brachten nun ständig den siebten Feldspieler für den Torwart und erhöhten auf 20:16 (45.). Mit dem eingewechselten Torwart Michael Rieder, der mehrere Würfe spektakulär parierte und dem zwei Mal kraftvoll aus dem Rückraum treffenden Clemens Maeser wurde die endgültige Wende eingeläutet. Mit einem 4:0-Lauf glichen die Beueler zum 21:21 (51.) aus.

Es folgten die dramatischen Schlussminuten, in denen auch die wieder voll besetzte Halle aufwachte. Die TSV legte zum 24:23 (55.) vor, der HC glich durch Siebenmeter aus. Danach gab es einen Strafwurf für die TSV. Doch Nils Bullerjahn traf nur den Innenpfosten. Rath verwandelte den Abpraller artistisch mit einem Seitfallwurf zum 25:24 (58.). Mit einem weiteren Siebenmeter kamen die Wölfe zum 25:25 (59.). 16 Sekunden vor Schluss gab es wieder einen Strafwurf für die TSV. Bullerjahn verwandelte nervenstark zum 26:25 (60.), dem Siegtreffer, denn der folgende Angriff der Gäste brachte nichts mehr.

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schäper (1, beide Tor), Benninghoff-Lühl (2), Bullerjahn (3/2), Krohn, Lauktien (3), Maeser (3), Onnebrink, Palmen (2), Rath (3), Simon Röhrig (3/3), Rohloff (2), Struif (3), Wilhelms (1).

TuS 82 Opladen - TV Rheinbach M 1883 20:18 (9:10): Für den RTV war es die siebte Niederlage in Folge. Dabei lieferten die Rheinbacher ohne die erkrankten Niklas Funke, Oliver Dasburg sowie den verletzten Florian Feindt eine spannende Partie ab, waren lange Zeit die spielbestimmende Mannschaft, mussten sich aber wie in den Spielen zuvor in der Schlussphase geschlagen geben. „Unsere Angriffsqualität ist momentan nicht ausreichend. Ich hoffe, dass Feindt und Dasburg nach der Spielpause wieder fit sind“, hofft RTV-Trainer Dietmar Schwolow mit kompletter Besetzung wieder zu punkten. Die Partie lief bis zum 5:5 (13.) ausgeglichen, nachdem der RTV mit 2:0 (3.) gut gestartet war. In der Folgezeit dominierten die Rheinbacher, setzten sich zunächst auf 8:5 (20.) ab, mussten aber den TuS zur Pause auf 10:9 herankommen lassen. Gestützt auf den bärenstarken Leon Thürnau im Tor erhöhte der RTV auf 13:11 (40.). Doch nach einer Vielzahl von technischen Fehlern der Rheinbacher setzte sich Opladen in einem 6:1-Lauf auf 17:14 (48.) ab.

Schwolow brachte den siebten Feldspieler für den Torwart im Angriff und stellte die Abwehr auf ein offensiveres System um. Mit großem kämpferischen Einsatz glich der RTV zum 17:17 (55.) aus. In den spannenden letzten Minuten legten die Einheimischen wieder zum 19:17 (60.) vor. Daniel Fischer verkürzte 30 Sekunden vor Schluss zum 18:19, doch Opladen spielte die Zeit herunter und setzte den Schlusspunkt zum 20:18.

TV Rheinbach: Bröckelmann, Thürnau (beide Tor), Breuer, Dobbelstein, Fischer (3), Genn (1), Hammann (3), Lönenbach (7/4), Reyer, Martin Schwarz, Timm Schwolow (4).