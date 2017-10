Oberliga Ringen

Bonn. Die Ringer des TKSV Duisdorf bezwangen am letzten Hinrundenkampftag der Oberliga den bisherigen Spitzenreiter TV Essen-Dellwig mit 24:10. Für die Bonner, die in dieser Saison in der zweithöchsten Liga sechs Mal gerungen haben, war es der zweite Sieg.

Von Bernd Joisten, 15.10.2017

Im Vorfeld des Duells gegen den turmhohen Favoriten Essen hätte wohl kaum jemand einen Sieg des TKSV für möglich gehalten. Essen war mit einer Bilanz von fünf Siegen und einer Niederlage angereist und wirkte sehr entschlossen, auch in Duisdorf die Punkte zu entführen. Der Tabellenprimus hatte zwar Personalprobleme in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und konnte dort keinen Ringer aufbieten, doch der Kader von Trainer Björn Holk und Christian Jäger war immer noch stark besetzt. Die Bonner mussten vier Wertungspunkte abgeben, weil sie im Freistil bis 75 Kilogramm nur Mohammad Amani aufstellen konnten. Er war der dritte Ausländer in der Duisdorfer Aufstellung, weshalb vier Punkte an Essen gingen.

Die Kontrahenten starteten also mit einem 4:4. In der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm im Greco trat der Duisdorfer Goran Izadi gegen den technisch starken Essener Pietro Sabatino an. Izadi präsentierte sich in hervorragender Verfassung und brachte Sabatino die erste Niederlage in dieser Saison bei. Daniel Persch glänzte im Greco bis 71 Kilogramm und siegte überlegen gegen Jerome Eskiyapan. Überhaupt war der TKSV hellwach und reaktionsschnell. Die Glanzlichter des Abends setzten Salih Sahin und David Harth. Sahin, der normalerweise in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm ringt, musste im Freistil bis 98 Kilogramm aushelfen. Dort traf er auf Petros Petropoulos. Der muskulöse Essener Ringer, der auch als Mixed-Material-Arts-Kämpfer bekannt ist, war mehr als 17 Kilo schwerer als Sahin. Dennoch bezwang ihn Sahin nach großartiger Leistung mit 2:0. Nach diesem Erfolg kochte die Halle.

Lautstarken Applaus erhielt auch David Harth im Freistil bis 80 Kilogramm. Harth lag gegen Anvar Aliev schon mit 2:5 hinten, bevor er blitzschnell eine Unachtsamkeit seines Gegenübers ausnutze und per Schultersieg gewann. „Das war ein großartiger Ringerabend für unsere Mannschaft und unsere Fans. Das sollte uns viel Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben“, freute sich Dirk Schubert, Chef der Ringerabteilung des TKSV.