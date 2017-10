BONN. Die Oberliga-Ringer des TKSV Duisdorf unterlagen am Samstag dem AC Mülheim mit 12:22. Der Mannschaft des Trainertrios Daniel Persch, Iba Mavua-Kazai und Hans Willi Hieronymi fehlt es an Konstanz.

Von Bernd Joisten, 30.10.2017

In der Saison 2017 bleiben die Oberliga-Ringer des TKSV Duisdorf weiterhin ohne Konstanz. Nach dem beeindruckenden Heimsieg gegen Spitzenreiter Essen und dem Auswärtssieg beim Tabellenzweiten KSV Simson Landgraaf enttäuschten die Duisdorfer vom Ergebnis her am Samstagabend in der Sporthalle an der Schmittstraße nun gegen den bis dato Tabellenvorletzten AC Mülheim am Rhein. Die Mannschaft des Trainertrios Daniel Persch, Iba Mavua-Kazai und Hans Willi Hieronymi unterlag mit 12:22. Es war die fünfte Saisonniederlage beim achten Auftritt des TKSV.

Man konnte den Duisdorfern den Einsatzwillen nicht absprechen. Und auch die 280 Zuschauer waren nach dem Kampfgeschehen nicht vollends frustriert. „Es hört sich vielleicht etwas komisch an. Aber die Mülheimer liegen uns einfach nicht. In den Gewichtsklassen, in denen wir gut besetzt sind, waren sie auch stark. Und uns fehlt einfach die Breite im Kader, um taktische Umstellungen vollziehen zu können“, erklärte Trainer Daniel Persch.

Niederlage nach 46 Sekunden

Der TKSV musste schon wieder vor Kampfbeginn vier Punkte abgeben, weil laut Reglement nur zwei Ausländer pro Team starten dürfen. Die 71-Kilo-Klasse im Freistil wäre unbesetzt geblieben. Also stellte der TKSV dort Mohammad Amani auf. Doch auch ohne diesen Nachteil hätten die Gastgeber am Samstag verloren. Einen schweren Stand hatte Justin James im Freistil der 130-Kilo-Klasse. Der Kölner Ringer Schaman Kasumov hatte in dieser Saison zuvor alle Kämpfe gewonnen und legte James nach 2:32 Minuten auf die Schulter.

Eine deutliche Niederlage musste auch Youngster Omair Sayhan hinnehmen, der im Griechisch-Römisch (57 kg) nach 46 Sekunden geschultert wurde. Im Mittelgewicht lief es auch nicht viel besser. Salih Sahin lag sein Gegner einfach nicht. Er verlor gegen Nick Jakobs 0:2. Insgesamt gab der TKSV sieben Duelle ab.

Starke Auftritte lieferten aber Goran Izadi (Freistil 61 kg), David Harth (Freistil 86 kg) und Mansour Selamat ab. Sie holten sich bei ihren Duellen jeweils die maximale Ausbeute von vier Wertungspunkten. Für Mülheim war es der dritte Saisonsieg im sechsten Kampf.