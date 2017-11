BONN. Ein Gegner von Format kommt am Freitag (19.30 Uhr) in die Sporthalle an der Schmittstraße. Dann erwarten die Ringer des TKSV Bonn den Tabellenzweiten KSK Konkordia Neuss.

Von Bernd Joisten, 10.11.2017

Nach der knappen 16:18-Auswärtsniederlage gegen den Tabellendritten TSG Herdecke steht an diesem Freitagabend der zehnte Saisonwettkampf für die Ringer des TKSV Bonn auf dem Programm. Zu Gast ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Schmittstraße der Tabellenzweite KSK Konkordia Neuss, die nächste schwere Aufgabe also. Zuletzt wuchsen die Bonner über sich hinaus, als sie Spitzenreiter Essen niederrangen.

Und auch gegen Herdecke zeigte Duisdorf eine ansprechende Leistung. Hätte der TKSV die Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm besetzen können, wäre viel mehr drin gewesen. So bleibt die Hoffnung, dass die Duisdorfer für das Duell gegen Neuss einen kompletten Kader mit zehn Ringern aus dem Hut zaubern können, um nicht vor Kampfbeginn schon vier Wertungspunkte herschenken zu müssen.