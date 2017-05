Erfolgreiche Titelkämpfe

Ochsenhausen. Bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in Ochsenhausen gab es für die Taekwondoka des TKD Swisttal gleich drei Titel. Auch der OTC Bonn hatte Grund zur Freude.

Von Simon Bartsch, 15.05.2017

Mit drei Titeln und einer Bronzemedaille sind die Taekwondoka des TKD Swisttal von den Deutschen Junioren-Meisterschaften aus Ochsenhausen heimgekehrt. Phillip Davids und Sebastian Oberski gewannen am Samstag die Titel der Kadetten, Ranye Drebes tat es den beiden bei den Junioren der 15 bis 20-Jährigen am Sonntag gleich. Für Pia Leonhardt gab es bei den Damen Bronze.

Drebes sicherte sich mit dem Erfolg bereits seinen fünften Juniorentitel. Der 16-Jährige zeigte einmal mehr, welches Potenzial in ihm steckt. Der Eliteschüler des Jahres trat erstmals in einer höheren Gewichtsklasse an. Im Endkampf lag Drebes schon deutlich zurück, bevor er in letzter Sekunde seinen Gegner doch noch besiegte.

Weiterer Erfolg für Oberski

An seiner Erfolgsstory schreibt auch Sebastian Oberski weiter. Auf internationalen Turnieren feierte der junge Swisttaler bereits einige Turniersiege, jetzt kann er sich auch Deutscher Meister nennen. Wie auch Phillip Davids gewann Oberski seine vier Kämpfe souverän. Pia Leonhardt musste sich dagegen im Halbfinale der späteren Siegerin Celine Schmidt geschlagen geben.

Auch für den OTC Bonn gab es in Ochsenhausen Grund zur Freude. Bei den Masters gewann Eric Bajarano in der Altersklasse bis 43 Jahre die Bronzemedaille.