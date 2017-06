Reiter trafen sich vier Tage in Lohmar

Eine vielseitige Reiterin: Lena Ostrowicki ging mit Rock My Heart in M*-Spring- und Dressurprüfungen an den Start.

LOHMAR. Gelungenes Sommer-Spring- und Dressurreitturnier der RG Haus Dorp mit 48 verschiedenen Prüfungen.

Von Bärbel Dähling, 22.06.2017

Für sie ist es nichts Besonderes: Dressur und Springen auf M-Niveau, und zwar bei ein- und demselben Reitturnier, mit ein- und demselben Pferd - dem neun Jahre alten Westfalen-Wallach Rock My Heart. Lena Ostrowicki (22) hat reichlich Erfahrung im Sattel gesammelt - vor allem in der Vielseitigkeitsreiterei, was ihr auch Jahre später zugutekommt.

Beim großen Sommerturnier der Reitgemeinschaft (RG) Haus Dorp in Lohmar stellte die Studentin der Betriebswirtschaftslehre erneut unter Beweis, dass Flexibilität das Reiten noch spannender macht. Los ging's an Tag eins mit einer Springpferdeprüfung, die sie mit einem jüngeren Halbbruder von "Rocky", dem vierjährigen Ray of Light, absolvierte und sich am Ende auf Platz zwei wiederfand.

Mittags das M*-Springen für Jungpferde: ein Fehler. In der M*-Dressur am Tag darauf startete das Duo Lena und Rocky und qualifizierte sich für die M*-Kür am Abend unter Flutlicht, bei der es schon eine Stunde vor Beginn kaum noch freie Plätze auf den Rängen gab.

Ein M*-Stilspringen, bei dem vor allem die Manier des Reiters bewertet wird, war die Einlaufprüfung für das Speed-Derby am Abend: Dort warteten 15 Sprünge - vom Buschoxer über Wellenplanken, überbaute Gräben bis zu schrägen Mauern, bis 1,25 Meter hoch und bis 1,60 m weit - auf die Starter.

Freudestrahlend nahm die Reiterin von Bornheimer RFV Im Heidental bei der Siegerehrung die weiße Schleife für Platz drei in Empfang.

Insgesamt 48 abwechslungsreiche Prüfungen hatte die RG Haus Dorp ausgeschrieben - von der Führzügelklasse für die Jüngsten bis zur S*-Dressur für junge Pferde. Den großen Anklang, den die Dressur-Kür fand, nahmen die Veranstalter um die neue RG-Vorsitzende Martina Janiel zum Anlass und denken für das nächste Turnier über eine Dressur-Kür auf S-Niveau nach.

Bei ihrem ersten Turnier als Vorsitzende hatte Martina Janiel Kontakt zu etlichen Reitern, die für rund 1600 Nennungen gesorgt hatten: Sie managte nämlich "so nebenbei" mit Heike Schulz die Meldestelle, die bei einem Turnier der Nabel der Welt ist.