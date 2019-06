Sperrungen und Verkehrsbehinderungen

06.06.2019

Während des Triathlons am Sonntag kommt es insbesondere entlang der Radstrecke zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Bröltalbahnweg in Beuel ist zwischen 8 und 14 Uhr für Fußgänger und Radfahrer komplett gesperrt. Nicht befahrbar sind außerdem die L 143 zwischen Freckwinkel und Aegidienberg/Himberg (10 bis circa 13 Uhr) und die Ittenbacher Straße von Aegidienberg bis Ittenbach (10 bis 13 Uhr). Mit weiteren Beeinträchtigungen ist in Beuel zwischen 9 und 14 Uhr, in Niederholtorf und Stieldorf zwischen 9.45 und 13.15 Uhr, in Bockeroth, Uthweiler und Nonnenberg zwischen 10 und 13 Uhr und in Brüngsberg und Aegidienberg zwischen 10.10 und 12.30 Uhr zu rechnen.

Betroffen ist auch der Busverkehr entlang der Radstrecke.

Weitere Informationen zu Sperrungen und Beeinträchtigungen unter der Hotline 0228/15 18 88 sowie im Internet unter www.bonn-triathlon.de/anwohnerinfos