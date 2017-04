BONN. Der Bonner Bundesligist kann an diesem Mittwoch im Spiel gegen Nanterre erstmals in der Clubgeschichte das Finale eines europäischen Wettbewerbs erreichen. Tickets sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Von Bernd Joisten, 05.04.2017

Vorläufiger Saisonhöhepunkt für die Telekom Baskets Bonn: Gegen den Pariser Vorort-Club JSF Nanterre 92 kann der Basketball-Bundesligist an diesem Mittwoch (Spielbeginn 19.30 Uhr im Telekom Dome) erstmals in seiner Geschichte das Finale eines europäischen Wettbewerbs erreichen. Für das Halbfinal-Rückspiel im Europe Cup sind nur noch Stehplatztickets (ab 18 Uhr an der Abendkasse) verfügbar. Nach dem dem 77:76-Erfolg im Hinspiel reicht den Baskets gegen die Franzosen bereits ein Unentschieden zum Einzug ins Finale.

Gespannt sein dürfen die Zuschauer im Telekom Dome besonders auf einen Mann im Trikot von Nanterre: Heiko Schaffartzik. Der 115-malige Nationalspieler kennt die deutsche Liga aus dem Effeff – und nicht zuletzt die Baskets: Insgesamt 166 Punkte erzielte er in 21 Einsätzen gegen Bonn, was einem Schnitt von 7,9 Punkten pro Spiel entspricht. Nach etlichen Bundesliga-Stationen führte der Weg des Berliners, der seine Karriere vom TuS Lichterfelde aus gestartet hatte, im Jahr 2015 von München nach Frankreich.

Sollten die Bonner den Finaleinzug schaffen, kämen sie im April aus dem Termin- und Reisestress nicht mehr heraus. Am Gründonnerstag (13. April) gastieren die Baskets in München, am Ostermontag in Braunschweig. Zwei Tage später steigt das Hinspiel des Europe-Cup-Finales. Sollten die Baskets dabei sein, treten sie zunächst entweder bei Belgiens Meister Telenet Oostende an – oder im Süden Frankreichs bei Elan Chalon. Baskets-Sportmanager Michael Wichterich schob das am Dienstag beiseite: „Selbstverständlich haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, aber wir fokussieren uns ganz auf das Halbfinal-Rückspiel.“