Siegburg. SSV hält in Unterzahl lange das Unentschieden. Ein umstrittener Elfmeter in der 89. Minute besiegelt die 0:1-Niederlage in Vichttal.

Von Harald Stroß, 18.09.2017

Ein umstrittener Strafstoß in der 89. Minute, den die Gastgeber vom VfL Vichttal zum entscheidenden 1:0 nutzen, besiegelte die erste Saisonniederlage des Siegburger SV in der Fußball-Mittelrheinliga. Dadurch verlor der SSV auch die Tabellenführung.

Nachdem Julian Fälber und Fabian Welt ihre guten Chancen zur Führung im ersten Durchgang nicht verwerten konnten, gerieten die Siegburger nach der Roten Karte für Niklas Welt unter Druck (57.). Nach einem riskanten Anspiel von SSV-Torwart Michael Vogel wurde Welt von drei Gegenspielern attackiert, verlor den Ball und wusste sich nur durch ein Foul zu helfen. „Wir haben uns auf dem kleinen Platz sehr schwer getan“, gestand Siegburgs Trainer Kinan Moukhmalji ein. Allerdings habe seine Mannschaft auch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft. Der Siegburger Trainer hatte sich mit dem einen Auswärtspunkt beim Klassenneuling abgefunden, als der Unparteiische noch einmal entscheidend in das Geschehen eingriff: „Nach einem Freistoß entstand in unserem Strafraum ein Gewühl, und auf einmal pfeift er und zeigt zum Erstaunen aller auf den Elfmeterpunkt“, wussten laut Moukhmalji nicht einmal die Vichttaler Spieler, wie sie zu dieser unerwarteten Gelegenheit kamen.

Siegburger SV: Vogel, Wieland, N. Welt, Inger, Schnitzler (20. Ngyombo), Wipperfürth, Lingen, Heinz (86. Harrach), Brückers (60. Hermanni), Fälber, F. Welt.