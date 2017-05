Bonn. American Football, Rollitennis, Quidditch, Tischtennis oder darf es ein wenig Boule sein? Welche Sportart soll GA-Volontärin Britta Röös ausprobieren? Sie haben die Wahl. Stimmen Sie ab.

Von Simon Bartsch, 09.05.2017

Gestatten? Röös. Britta Röös. Die GA-Volontärin ist mit ihren zarten 20 Jahren das Küken des G-A-Teams. Beste Voraussetzung also, sich mutig in ein neues Abenteuer zu stürzen und für das zehnköpfige G-A-Team an den Start zu gehen. In den kommenden Monaten stellen sich die Mitglieder Aufgaben und Herausforderungen, die von den Sportvereinen aus Bonn und der Region gestellt werden.

Für jedes Mitglied stehen fünf Sportarten zur Auswahl. An welcher Aufgabe der "Proband" scheitern soll, entscheiden die User per Wahl. Bis einschließlich kommenden Dienstag können Sie noch abstimmen. Britta kommt ursprünglich vom Badminton, joggt aber auch gerne. Sie würde gerne Sportarten ausprobieren, bei denen man keine ausgeprägte Auge-Hand-Koordination benötigt. Zu dumm, dass genau das bei den Sportarten Tischtennis, American Football, Rollitennis und Boule benötigt wird. Vielleicht darf es aber auch etwas ausgefallener sein. Qudditch zum Beispiel?

Stimmen Sie ab!

Sie hätten gerne Besuch vom G-A-Team?

Wir kommen auch gerne zu Ihrem Verein. Bewerben Sie sich unter online-sport@ga-bonn.de