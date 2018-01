BONN. Die Hockeyspielerinnen des BTHV können am Wochenende mit einem Sieg in Leverkusen den entscheidenden Schritt in Richtung Bundesligaaufstieg machen.

Von Thomas Heinen, 18.01.2018

Showdown in Leverkusen. Gewinnen die Damen des Hockey-Regionalligisten Bonner THV am Sonntag das Spitzenspiel der Regionalliga West beim Tabellenzweiten RTHC Leverkusen, dürfte der Mannschaft von Trainer Jan Henseler in der Halle der Aufstieg in die Bundesliga nicht mehr zu nehmen sein. Henseler bleibt dennoch vorsichtig. „Das Spiel hat vorentscheidenden Charakter. Aber danach haben wir noch drei Partien auf dem Zettel.“

Der jüngste 9:2-Sieg bei Tabellenschlusslicht DSD Düsseldorf offenbarte dem BTHV-Trainer die eine oder andere Schwäche. „In einigen Phasen des Spiels haben wir die Konzentration verloren. In dieser Hinsicht haben wir noch Luft nach oben.“

Nahezu am Limit spielen derzeit die BTHV-Herren, gegen die in der Regionalliga West kein Kraut gewachsen scheint. Am Sonntag wartet Tabellenführer Rot-Weiss Köln auf das Team von Spielertrainer Victor vom Kolke. Holt der BTHV einen Zähler, spielen die Lila-Weißen in der kommenden Hallenrunde in der 2. Bundesliga. „Aber wir wollen mehr“, sagt vom Kolke, dessen Mannschaft vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. „Wenn wir aufsteigen, wollen wir das als Tabellenführer tun. Über die spielerische Klasse, dies zu erreichen, verfügt meine Mannschaft auf jeden Fall."

Nach dem tragischen Tod eines Mitspielers kurz vor Weihnachten versuchen Betreuer und Mannschaft des Regionalligisten HTC Schwarz-Weiß Bonn, zur Normalität zurückzufinden. Am Sonntag muss der Tabellenvorletzte, der unter Schock am Sonntag gegen den HC Essen 99 mit 0:5 verlor, beim Tabellennachbarn RTHC Leverkusen antreten. „Es ist nicht leicht“, sagt HTC-Coach Thomas Wiening. „Aber die Jungs werden auch für ihren verstorbenen Mitspieler versuchen, mit einem Sieg ans Tabellenmittelfeld heranzurücken.“ Erschwerend ist, dass der HTC aufgrund der gesperrten Halle im Wasserland nach wie vor ohne Training auskommen muss.