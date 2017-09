3. Liga Volleyball

BONN. Die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn empfangen am ersten Spieltag der 3. Liga den BSV Ostbevern. Der Gegner kommt mit einer Nationalspielerin auf den Hardtberg.

Von Yannick Lemke, 16.09.2017

Ein Aufsteiger hat es in den ersten Spielen der Saison selten einfach. Wenn dann direkt zum Start ein ambitionierter Gegner mit einer 56-fachen Nationalspielerin im Kader ansteht, wird es noch ein Stück härter. Dennoch steckt bei den Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn vor dem Spiel gegen den BSV Ostbevern in der Hardtberghalle (Samstag, 17 Uhr) niemand den Kopf in den Sand. Trainer Albert Klein formuliert klar: „Wir schauen, was möglich ist, und werden gut mitspielen können.“

Eine zusätzliche spielfreie Woche zur weiteren Vorbereitung hätte er dennoch dankend angenommen. „Wir haben mit Meike Liesner zum Glück nur eine absolute Stammspielerin verloren, aber auch Vanessa Carmesin, Silvia Monien und Beeke Oelerich haben uns verlassen“, sagt Klein. Diese Positionen konnten mit den Neuzugängen Lea Neumann, Laura Rudnick und Chiara Lück gefüllt werden. Außerdem sind aus der Jugend des SV Wachtberg Meret Faller und Carlotta Hensel zum Team gestoßen.

Eine zusätzliche Trainingseinheit pro Woche

Aber bis alles nach Wunsch des Trainers läuft, dauert es wohl noch einige Wochen. „Es braucht Zeit, bis alle Automatismen greifen, wahrscheinlich ein paar Pflichtspiele“, erklärt Klein. Um die Prozesse zu beschleunigen, trainiert der Drittliga-Neuling nun einmal zusätzlich pro Woche.

Das harte Auftaktprogramm für das Team beginnt mit dem Heimspiel gegen den BSV Ostbevern aus dem Münsterland. Die Mannschaft belegte im vergangenen Jahr Platz vier. Eine besondere Personalie bei den Gästen ist Wiebke Silge, die zuletzt für den Bundesligisten SC Potsdam auflief und in 56 Spielen das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trug. „Das ist ein richtiger Härtetest für uns“, weiß Klein. Daher fallen die Ziele erst einmal bescheiden aus: „An den ersten Spieltagen wollen wir die Liga kennenlernen und uns weiterentwickeln. Wenn dann Punkte für uns rausspringen, nehmen wir das gerne mit.“