ALFTER. Alfter empfängt Wegberg: Zwei von vier Spitzenteams, die zuletzt kaum punkteten. Erste Zu- und Abgänge vermeldet.

12.05.2017

Zum Spitzenspiel des 27. Spieltages der Fußball-Mittelrheinliga empfängt Tabellenführer VfL Alfter den Drittplatzierten SC Wegberg-Beeck. Dem Anlass entsprechend, wird die Begegnung bereits am Samstag um 18 Uhr im Waldstadion am Strangheidgesweg angepfiffen.

Der Kampf um Meisterehren beziehungsweise um dem Aufstieg in die Regionalliga, an dem sich der VfL Alfter bekanntlich nicht beteiligt, entwickelt sich zu einem wahren Schneckenrennen. Aus dem aufstiegswilligen Trio SC Wegberg Beeck (46 Punkte), TV Herkenrath (45) und Bergisch Gladbach (47) heimsten in der Vorwoche lediglich die Bergischen mit der Nullnummer bei Aufsteiger SV Siegburg einen Zähler ein. Ansonsten setzte es Niederlagen. Auch für die Vorgebirgler (49), die trotz einer guten Leistung mit 2:3 bei BW Friesdorf den Kürzeren zogen.

Für Jürgen Kohler war der Gewinner des Derbys „der Glücklichere, nicht der Bessere. Die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, war völlig in Ordnung. Überhaupt muss man den Spielern ein Kompliment machen, dass sie immer Gas geben“, verteilt Kohler verdientes Lob. Insgesamt fällt das bisherige Saisonfazit des ehemaligen Nationalspielers positiv aus: „Wir haben unser Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, schon lange geschafft“. Zeit also, sich neue Ziele zu setzen. Kohler: „Natürlich wollen wir oben bleiben.“ Um weiterhin als Klassenprimus von der Spitze grüßen zu können, bedarf es gegen den SC Wegberg-Beeck einer außergewöhnlichen Leistung. „Wir müssen offensiv agieren wie in Friesdorf und unsere Chancen nutzen. Defensiv müssen wir wie in Hürth geschlossen spielen“, fordert Kohler, der um die Offensiv- und Standardstärke der Gäste weiß: „Die haben ein paar richtig gute Kicker.“

Unterdessen nimmt die Kaderplanung des VfL im Hinblick auf die neue Saison Konturen an. Nach Torwart René Monjeamb (Viktoria Köln) und André Rosteck (SV Wachtberg) gab VfL-Vorsitzender Uwe Emons die Verpflichtungen von Jean-Pierre Schilling (TSC Euskirchen) und Rachid Eckert (SV Bergisch Gladbach) bekannt. Neue Wege gehen indes Torwart Kevin Kraus (FC Hürth), Burim Mehmeti (TSC Euskirchen) und Marco Poetes (FV Bad Honnef). Bayram Ilk, derzeit mit 18 Treffern führender der Torjägerliste, wird zudem als Assistent von Lizenztrainer Denis Bakir fungieren, der den scheidenden Kohler beerbt.