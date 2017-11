Handball-Regionalliga

Bonn. TSV Bonn ist nach einem hart erkämpftem Heimsieg gegen Opladen weiter Tabellenführer. Der TV Rheinbach verspielt in 90 unkonzentrierten Sekunden einen möglichen Sieg in Aldekerk.

Von Uwe Albrecht, 27.11.2017

Nach zwei sieglosen Spielen haben die Handballer der TSV Bonn wieder in die Erfolgsspur gefunden. Mit einem hart erkämpften 29:26-Heimsieg gegen einen durchaus gleichwertigen TuS 82 Opladen behaupteten die Beueler auch am elften Spieltag ihre Tabellenführung in der Regionalliga Nordrhein. Dagegen verlor der TV Rheinbach M 1883 beim favorisierten TV Aldekerk nach einer Partie auf Augenhöhe 24:27.

TSV Bonn rrh. - TuS 82 Opladen 29:26 (13:13): Es war eine rassige, temporeiche und von beiden Seiten mit großem kämpferischen Einsatz geführte Partie, hochklassig aber war sie nicht. Dazu leistete man sich hüben wie drüben zu viele individuelle Fehler, die den Gesamteindruck trübten. Die Beueler begannen mit einer extrem offensiven Abwehr und schalteten damit spielentscheidend Opladens Torjäger Marius Anger aus. Der Linkshänder erzielte zwar das 1:2 (3.), aber auf seinen zweiten von vier Treffern musste er 40 Minuten warten.

Nach dem 2:2 durch TSV-Linksaußen Niklas Rath, der mit einer makellosen Bilanz von neun Toren bei neun Versuchen sowie einer tollen Abwehrleistung zum besten Spieler der Partie wurde, dominierte die TSV. Die offensive Beueler Abwehr provozierte serienweise Ballverluste bei den Opladenern, doch wurden bis zum Pausenpfiff sechs hundertprozentige Chancen vergeben, darunter ein Siebenmeter des indisponierten Thomas Onnebrink. Zudem wurden Bälle in aussichtsreichen Positionen durch Fehlpässe oder individuelle technische Fehler verloren. So wechselte die Führung ständig, wobei dem ebenfalls in Angriff und Abwehr bärenstark aufspielenden Robert Lauktien Sekunden vor dem Pausenpfiff nach einem Ballgewinn in der Abwehr und einem tollen Sprint über das ganze Feld der sehenswerte Treffer zum 13:13-Pausenstand gelang.

Nach dem Wechsel hatte die TSV einen glänzenden Start und setzte sich mit einem Viererpack auf 17:14 (36.) ab. Doch der TuS kämpfte sich auf 19:20 (44.) heran. Zwei schöne Rückraumtore von Clemens Maeser und ein weiterer Beueler Doppelschlag verschafften der TSV beim 25:21 (49.) etwas Luft. Der TuS ließ sich aber nicht abschütteln und erspielte sich gegen die nun Lücken aufweisende Beueler Abwehr gute Einwurfmöglichkeiten. Dass die Partie in dieser Phase, in der die Gäste mehrfach auf zwei Tore verkürzten, nicht kippte, lag vor allen Dingen an dem sich im Spielverlauf steigernden TSV-Keeper Jan Schäper, der gerade in der Schlussphase die spektakulären und wichtigen seiner zwölf Paraden zeigte. Mit den Toren zum 28:25 (55.) und zum 29:26-Endstand krönte Rath seine bemerkenswerte Leistung.

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schäper, Benninghoff-Lühl (2), Bullerjahn (2/2), Krohn (1), Labes (2), Lauktien (6), Maeser (3), Onnebrink (1/1), Rath (9), Simon Röhrig (3), Rohloff, Struif, Terehov.

TV Aldekerk - TV Rheinbach M 1883 27:24 (14:12): „Da war mehr drin. Gegen die Offensivpower von Aldekerk haben wir gut gestanden. Leider war die Fehlerquote im Angriff aber wieder einmal zu hoch“, trauerte RTV-Trainer Dietmar Schwolow einer letztlich unnötigen Niederlage nach. Der RTV hatte einen tollen Start mit einer 7:3-Führung nach zehn Minuten. Die Grundlage wurde wieder einmal in der Abwehr gelegt. Wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Daniel Fischer hatte Schwolow den Innenblock, der gut harmonisierte, mit Christian Dobbelstein und Martin Schwarz neu aufgestellt. Im Angriff ließen die Rheinbacher den Ball laufen und erspielten sich Chancen, die konsequent genutzt wurden.

Doch dann steigerten sich die Aldekerker und fanden besser ins Spiel, während sich die Rheinbacher zusehends in Einzelaktionen aufrieben. Der TVA verkürzte zunächst auf 7:8 (17.) und konterte die erneute Rheinbacher 10:8-Führung (21.) mit drei Toren in Folge zum 11:10 (24.). Mit 14:12 für die Einheimischen ging es in die Pause. Nach dem Wechsel holte sich der RTV mit 16:15 (33.) die Führung zurück und ließ sich auch nicht von einem 16:18-Rückstand (38.) beeindrucken.

So glichen die Rheinbacher mit großem kämpferischen Einsatz in Abwehr und Angriff zum 20:20 (47.) aus. Doch statt der möglichen Führung leisteten die Rheinbacher 90 unkonzentrierte Sekunden, die der TVA in einem 4:0-Lauf zum vorentscheidenden 24:20-Vorsprung (55.) nutzte. In den letzten fünf Minuten verkürzte der RTV nur noch zum 24:27-Endstand.

TV Rheinbach M 1883: Funke, Thürnau (beide Tor), Breuer (4), Oliver Dasburg (1), Dobbelstein (3), Feindt (1), Hammann (4), Lönenbach (6/2), Reyer (1), Martin Schwarz (3), Timm Schwolow (1).