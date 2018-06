Siegburg. Die Leichtathletik-Nationalmannschaft aus Sambia, die sich in Düsseldorf auf die Afrikameisterschaften vorbereitet, startete beim Mittsommer-Läufermeeting des LAZ Rhein-Sieg auf der schnellen Siegburger Bahn - und lieferte eine ganze Reihe von Stadionrekorden ab.

Von Holger Teusch, 27.06.2018

Von den Commonwealth Games in Australien über Siegburg zu den Afrikameisterschaften im nigerianischen Lagos, das ist der Fahrplan der sambischen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Hazemba Chidamba, nationaler Rekordhalter mit der 4x100-Meter-Staffel des südafrikanischen Landes, drückte gleich zu Beginn des Mittsommersportfests des LAZ Puma Rhein-Sieg den 100-Meter-Rekord im Walter-Mundorf-Stadion auf 10,43 Sekunden (bisher Team-Europameister Platini Menga mit 10,61).

„Die neue Bahn ist schnell. Irgendwann steht irgendwas mit einer Neun als Stadionrekord, wenn sich das herumspricht“, zeigte sich der sportliche Leiter des LAZ, Thomas Eickmann, euphorisch. Der Belag der Rundbahn im für 1,5 Millionen Euro erneuerten Siegburger Stadion ist der gleiche wie im Berliner Olympiastadion, wo Usain Bolt 100-Meter- und 200-Meter-Weltrekord (9,58/19,19) lief.

„Die Sprinter aus Sambia sind zurzeit im Trainingslager in Düsseldorf und hatten kurzfristig nachgefragt, ob sie bei uns starten können“, erzählte Eickmann. Chidamba legte mit 21,12 Sekunden noch einen 200-Meter-Stadionrekord (bisher 21,53) nach und über 400 Meter verpasste Commonwealth-Halbfinalist Daniel Mbewe in 47,86 Sekunden die Marke nur um 41 Hundertstel. Ebenfalls im Semifinale in Gold Coast City und jetzt mit 54,96 Sekunden in der Siegburger Stadionrekordliste steht Quincy Malekani. 24,54 Sekunden von Rhoda Njovu bedeuten 200-Meter-Stadionrekord. Hoch einzuschätzen sind auch die 48,36 Sekunden, die der afrikanische Jugendmeister Luchembe Kennedy über 400 Meter lief.

Die Begeisterung der LAZ-Verantwortlichen über das gelungene Sportfest gründete aber keineswegs nur auf dem unerwarteten internationalen Flair. Mit rund 500 Startern (mit den Teilnehmern des U14-Regionalentscheids) rückt das Mittsommermeeting in die Größenordnung des Siegburger Pfingstsportfests. „Die Bude war voll“, freute sich Eickmann. Der Freitagabendtermin sei ideal, aber erst dank der Installation der Flutlichtanlage machbar.

Während die deutschen Sprinter bei Frauen und Männern gegen die afrikanischen das Nachsehen hatten, brachte Olivia Himmel der in Sambia als großer Hoffnung gehandelten Suwilanji Mpondela über 100 Meter der Altersklasse U20 in 12,51 Sekunden eine Niederlage bei. Schnell unterwegs war auch ihre drei Jahre jüngere Vereinskameradin Anna Rintelmann mit 12,65 Sekunden über 100 Meter und 25,61 Sekunden auf der doppelten Distanz.

Rintelmann erfüllt DM-Norm

Damit erfüllte die 16-Jährige ebenso die U18-Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften wie ihr Vereinskamerad Justus Kaufmann und Lucas Köster von der SSG Königswinter (22,80 Sekunden über 200 Meter). Kaufmann stürmte in 6:21,17 Minuten über 2000 Meter Hindernis auf Platz drei der nationalen U18-Rangliste. Von DM-Medaillenchancen möchte Eickmann nichts hören: „Wenn es in Rostock unter die besten Acht geht, bin ich mehr als zufrieden.“