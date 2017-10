Weende. Die Damen der SSF Fortuna warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der neuen Saison: Auch gegen Tuspo Weende zogen sie den Kürzeren und mussten sich mit 3:1 geschlagen geben.

Von Yannick Lemke, 15.10.2017

Die Mannschaft von Albert Klein fand zwar gut in die Partie, gab aber den ersten Satz durch Eigenverschulden ab: „Wir haben am Ende des ersten Abschnitts zu viele Fehler gemacht. Das wird in dieser Liga einfach direkt bestraft", so der Trainer. Im zweiten Satz stellte die Mannschaft die Fehler ab und glich aus. Es folgte eine zehnminütige Sponsorenpause, die die Bonnerinnen etwas aus dem Konzept brachte.

Satz drei gewannen die Gastgeberinnen wieder durch Fehler auf Seiten der SSF Fortuna. Der letzte Spielabschnitt entwickelte sich zum Kuriosum: „Wir hatten uns gerade zum 19:19 herangekämpft als die Schiedsrichter eingriffen", so Albert Klein. „Das hat gewissermaßen das Spiel entschieden" Die Unparteiischen schienen etwas unkonzentriert und pfiffen die Partie fälschlicherweise auch zu früh ab. Als die Damen aus Göttingen ihren 24. Punkt erreichten, wollte der Hauptschiedsrichter das Spiel bereits beenden. Aber auch das Durcheinander zum Schluss änderte nichts am Endergebnis und so müssen die Bonnerinnen weiterhin auf den ersten Punkt in Liga drei warten.

„Die Mannschaft war kurzzeitig sehr frustriert. Das kann ich verstehen, wenn man eigentlich so gut mitspielt", sagte Klein nach der Heimreise. „Nichtsdestotrotz ist das Grundgefühl im Team inzwischen schon wieder positiv und das Spiel war ein weiterer Schritt nach vorn." Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft vom SC Union Emlichheim am kommenden Samstag sollen weitere Schritte gemacht und im Optimalfall der erste Sieg geholt werden.