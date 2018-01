Volleyball-3. Liga

Bonn. Die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn haben das wichtige Spiel gegen den Detmolder TV mit 3:2 gewonnen und stehen nun wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Von Yannick Lemke, 28.01.2018

Der Spielverlauf war nichts für schwache Nerven. Der Bonner Trainer Albert Klein sagte nach der Partie: „Ich glaube nicht, dass ich so etwas schon mal gesehen habe.“

Die SSF Fortuna erwischten zwar einen guten Start, lagen im ersten Satz aber immer knapp zurück. „Danach hat man der Mannschaft die Verunsicherung angemerkt. Die konnte sie jedoch direkt ablegen.“ Im zweiten Spielabschnitt gelang den Gastgeberinnen zunächst fast alles und sie erspielten sich eine 24:16-Führung. „Dann haben wir zehn Punkte in Folge abgegeben und den Satz verloren“, so Klein. „Das ist dann im Kopf normalerweise schon eine klare Niederlage.“ Normalerweise. Die SSF Fortuna fingen sich jedoch wieder und dominierten den dritten Satz. „Im vierten Durchgang waren wir ab der Mitte des Satzes immer in Führung, weil wir im Angriff sehr schnell gespielt haben“, analysierte Klein. Im entscheidenden Tiebreak legte Detmold auf 4:2 vor, die Bonnerinnen drehten jedoch nach einer Auszeit auf und holten sich den Sieg. Trainer Klein lobte anschließend auch das Ärzteteam, dem es gelungen war, Mittelangreiferin Carola Schaefermeyer fit zu machen: „Ihre Erfahrung hat uns ungemein geholfen.“

SSF Fortuna Bonn: Lamby, Reinhardt, Rudnick, Pelz, Lohmann, Höckendorf, Lück, Czyz, Klemme, Derendorf, Schaefermeyer, Neumann, Guillermand, Hensel.