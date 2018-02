Volleyball-3.Liga

Bonn. Albert Klein, Trainer der Drittliga-Volleyballerinnen von den SSF Fortuna war nach der 0:3-Niederlage seines Teams „nicht unzufrieden, aber auch nicht wirklich glücklich.“ Gegen die Viertplatzierten vom RC Sorpesee aus dem Sauerland hielt seine Mannschaft über weite Strecken mit. Trotzdem gelang es dem Team nicht, etwas Zählbares mitzunehmen.

Von Yannick Lemke, 04.02.2018

Vor rund 300 Zuschauern trafen die Aufsteigerinnen aus Bonn auf eine hoch motivierte Mannschaft aus Sorpesee, die zuletzt vier Spiele in Folge verlor. „Wir sind wohl zum falschen Zeitpunkt hier hin gekommen“, sagte SSF-Coach Klein nach der Partie. „Der RC hat nach einem Befreiungsschlag gesucht und war sehr angestachelt.“

Im ersten Satz gelang es den Gastgeberinnen, Bonn an die Wand zu spielen. „Wir lagen schnell mit 5:12 hinten und man hat einen recht großen Unterschied in der Athletik feststellen können“, so Albert Klein. „Nach dem deutlichen ersten Spielabschnitt haben wir aber ordentlich mitgespielt und die Partie offen gehalten“, blickte der Übungsleiter zurück. Jedoch gelang es den Aufsteigerinnen aus dem Rheinland nicht, einen Satz zu gewinnen. „Leider haben wir zwischendurch immer Läufe zugelassen, sowas darf gegen die Topteams der Liga nicht passieren“, meinte Klein. „Aber ich nehme immer etwas Positives mit: Wir haben phasenweise auf dem Niveau einer Topmannschaft in hitziger Situation mitgespielt.“

Nach der Niederlage gegen Sorpesee wird für die Bonnerinnen das Karnevalsspiel am Samstag (16.30 Uhr) gegen Aasee besonders wichtig. Durch einen Sieg der Tabellennachbarn aus Senden in Emlichheim sind die SSF Fortuna wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

SSF Fortuna Bonn: Lamby, Reinhardt, Rudnick, Pelz, Lohmann, Höckendorf, Lück, Czyz, Derendorf, Neumann, Guillermand, Hensel.