Volleyball-3. Liga

Emlichheim. Die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn haben ihr Auswärtsspiel beim SC Union Emlichheim II mit 1:3 (18:25, 25:19, 16:25, 18:25) verloren. Am Samstag geht es gegen das Tabellenschlusslicht.

Von Yannick Lemke, 21.01.2018

Trainer Albert Klein bemängelte vor allem die fehlende Konstanz im Spiel seiner Mannschaft. „Wenn man zwischendurch einbricht und dem Gegner einen Fünf- oder Sechs-Punkte-Vorsprung erlaubt, ist es fast unmöglich, das noch aufzuholen“, sagte er nach der Partie.

Die SSF Fortuna hatten von Anfang an Probleme mit den Aufschlägen der Gastgeberinnen. „Wir standen im ersten Satz unter einem unglaublichen Druck, und die Annahme hat nicht funktioniert“, analysierte Klein. Nach dem deutlichen Ergebnis im ersten Spielabschnitt musste der Trainer handeln und seine Wechsel drehten die Partie im zweiten Satz: „Ich habe mit Luisa Lohmann eine Spezialistin für die Annahme ins Spiel gebracht, dadurch haben wir die Aufschläge von Emlichheim besser in den Griff bekommen.“

Wichtige Partie gegen Detmold

Nachdem die SSF Fortuna das Problem aus dem ersten Satz gelöst hatten und es schien, als würden sie die Kontrolle über das Spiel übernehmen, ließen sie beim Stand von 6:6 im dritten Spielabschnitt einen Lauf zu. „Emlichheim hat sechs Punkte in Folge gemacht, und das ist auf diesem Niveau nur sehr schwer wettzumachen“, so Klein. Ähnliches passierte auch im vierten und letzten Satz, in dem die Gäste aus dem Rheinland zwischenzeitlich mit 12:8 führten. „Genau wie im dritten Durchgang sind wir dann eingebrochen“, blickte Klein zurück. „Auch diesen Rückstand konnten wir leider nicht wiedergutmachen. Es ist schade, weil wir gerne Punkte aus Emlichheim mitgenommen hätten.“

Besonders wichtig wird nun die Partie in der kommenden Woche. Die SSF Fortuna spielen am Samstag (16.30 Uhr) gegen die Tabellenvorletzten des Detmolder TV. Mit einem Sieg würden die Bonnerinnen, die das Hinspiel mit 3:0 gewannen, wichtige Punkte im Kampf um die einstelligen Tabellenplätze sammeln.

SSF Fortuna: Hannah Lamby, Luisa Reinhardt, Laura Rudnick, Saskia Pelz, Luisa Lohmann, Steffi Zobe, Sarah Höckendorf, Chiara Lück, Klaudia Czyz, Carolin Klemme, Lisa Derendorf, Maike Liesner