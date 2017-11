Volleyball - 3. Liga

Bonn. Die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna haben einen weiteren Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld gemacht. Am Samstag gewannen die SSF ihr Heimspiel gegen den ASV Senden deutlich mit 3:0.

Von Yannick Lemke, 19.11.2017

Nach der Begegnung war der Bonner Trainer Albert Klein von der Leistung seiner Mannschaft sehr angetan: „Wenn man sein Team so spielen sieht, ist man rundum zufrieden. Unsere Präzision hat den Gegnern von Anfang an den Nerv geraubt."

Direkt zu Beginn der Partie gelang den Aufsteigern aus Bonn ein Lauf. „Wir waren schnell mit 11:3 in Führung, da war der Satz eigentlich erledigt", sagte Klein. Im zweiten Spielabschnitt bäumten sich die Gäste auf und gestalteten das Spiel deutlich knapper. Die SSF Fortuna ließen sich allerdings nicht beunruhigen und gewannen auch diesen Satz, ohne dass Senden die 20-Punkte-Marke knacken konnte.

Durch eine furiose Aufschlagserie setzten sich die Gastgeberinnen im dritten und letzten Satz wieder schnell ab. „Bis zum Stand von 8:0 hatten wir uns in einen Rausch gespielt und nicht wirklich nachgelassen", erklärte Klein. „Es kam einiges zusammen: Senden hat nicht so gut gespielt, wie sie eigentlich sind, und bei uns hat praktisch jeder Ball genau gepasst." Abgerundet wurde die Partie durch einen Kurzeinsatz der zuletzt lange verletzten Bonner Kapitänin Hannah Lamby, die als Libera spielte.

Nun gegen TV Eiche Horn Bremen

Nach dem deutlichen Sieg stehen die SSF Fortuna nun erstmalig in dieser Saison in der oberen Hälfte der Tabelle. Albert Klein wünscht sich, dass seiner Mannschaft die Leistungen aus den letzten Wochen nun auch gegen die Topteams der Liga gelingen: „Wenn wir so spielen wie gegen Senden, können wir definitiv jede Partie knapp halten. Es wäre wichtig für die Psyche, dass wir auch mal gegen die in der Tabelle vor uns positionierten Teams zeigen, wie gut wir wirklich sind." Die nächste Möglichkeit dazu besteht am kommenden Spieltag, die SSF Fortuna empfangen dann die momentan Viertplatzierten vom TV Eiche Horn Bremen.