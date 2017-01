Heimspiel-Sieg gegen VfL Lintorf

15.01.2017 Hardtberg. „Das war eine gute und konzentrierte Leistung von uns“, freute sich Trainer Elmar Wächter über den Sieg gegen den Tabellenletzten nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

Gut gespielt, souverän gewonnen. Die Drittliga-Volleyballer der SSF Fortuna Bonn haben am Samstagabend im ersten Heimspiel des Jahres einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den VfL Lintorf (25:22, 25:22, 25:19) eingefahren. „Über die gesamte Spielzeit hatten wir die volle Spielkontrolle", stellte Trainer Elmar Wächter am Ende zufrieden fest.

110 Zuschauer in der Hardtberghalle sahen von Beginn an dominierende Bonner, die den Gästen in keiner Phase der Partie eine Chance ließen. „Wir lagen immer mit drei oder vier Punkten in Führung“, berichtete Wächter. Mit Fred Hürter und Marek Bender musste der Trainer auf seine beiden Zuspieler verzichten, Jakob Weigeldt von Kooperationspartner TuS Mondorf füllte die Lücke. „Jakob hat das hervorragend gemacht. Die Mannschaf hat ihm volles Vertrauen gegeben.“

Bonn spielte variabel und überzeugte mit schönen Ballwechseln. Es war ein Spiel für das Gemüt nach der Niederlage vergangene Woche gegen den direkten Konkurrenten Aachen. „Es war einfach wichtig, aus diesem Motivationsloch rauszukommen“, so Wächter. Die Fortunen sammelten somit wieder etwas Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben. Das wird auch vonnöten sein, denn am kommenden Wochenende führt die Reise zum Tabellenführer SVG Lüneburg. „Wenn jeder Spieler an seine Grenze kommt und die Mannschaft geschlossen funktioniert, möchten wir probieren, mit den Lüneburgern endlich mal ein Spitzenteam der Liga zu ärgern.“

SSF Fortuna Bonn: Becker, Burda, Bräuer, Dziri, Enzensperger, Pohlmann, Schneider, Vieten, Voß, Wegner, Weigeldt. (Benedikt Brinsa)