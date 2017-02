Volleyball Drittliga und Pokal-Halbfinale

Bonn. Für die Volleyballer der SSF Fortuna Bonn war es ein überaus erfolgreiches Wochenende. Drei Mal standen sie auf dem Platz und drei Mal verließen sie ihn als Gewinner.

Von Benedikt Brinsa, 19.02.2017

Aber von vorne: Am Samstag stand in der Hardtberghalle zunächst das letzte Heimspiel der Drittliga-Saison an. Das Team von Trainer Elmar Wächter besiegte den TSC Münster-Gievenbeck mit 3:1 (23:25, 25:16, 25:22, 25:23). „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und am Ende verdient gewonnen“, resümierte der Trainer.

Den Sieg musste sich das Team vor 85 Zuschauern jedoch hart erarbeiten. Zu Beginn fehlte die Stabilität, so dass der Gast aus Münster den ersten Durchgang für sich entschied. „Danach hatten wir das Spiel aber im Griff“, so Wächter. „Man hat gesehen, dass wir die klar besseren Einzelspieler hatten. Und dann war es wichtig, dass wir die Sätze drei und vier konsequent zu Ende gespielt haben.“

Am Sonntag hieß es dann Pokal: In Meckenheim wurde um die Qualifikation für das Pokal-Finalturnier im Mai gespielt. Im ersten Match am frühen Nachmittag gewannen die Fortunen gegen die Drittvertretung des TVA Fischenich knapp mit 3:2. „Im vergangenen Jahr sind die Jungs gegen Fischenich ausgeschieden. Das hat man ihnen zu Beginn auch angemerkt. Da lief es nicht so gut“, erklärte der Fortuna-Coach.

Sein Team drehte einen 1:2-Satzrückstand in einen 3:2-Erfolg, so dass am Ende des Tages gegen den Meckenheimer SV, der sich im zweiten Spiel gegen Fortuna Bonn 2 durchsetzte, um den Turniersieg und die damit zusammenhängende Qualifkation für das Finalturnier im Mai gespielt werden konnte. Das Endspiel war dann eine klare Angelegenheit. Der Drittligist setzte sich gegen den Landesligisten deutlich mit 3:0 durch (25:14, 25:18, 25:14). „Das war ein guter Abschluss, der auch den verhaltenen Start im ersten Spiel vergessen lässt“, freute sich Elmar Wächter.

SSF Fortuna Bonn: Becker, Bender, Bräuer, Burda, Dziri, Enzensperger, Huerter, Schneider, Vieten, Voß, Wegner, Witt.