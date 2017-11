Drittliga-Volleyball

BONN. Nach zwei Siegen in Folge mussten die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen den RC Sorpesee verloren sie glatt mit 0:3.

Von Yannick Lemke, 05.11.2017

Nach zuletzt zwei Siegen mussten die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn eine Heimspielniederlage hinnehmen. Bei ihrem 0:3 (12:25, 20:25, 23:25) waren sie dem RC Sorpesee phasenweise deutlich unterlegen. Trainer Albert Klein beklagte vor allem den schwachen Start seiner Mannschaft: „Wir sind unglaublich schwer in das Spiel reingekommen. Da müssen wir fokussierter sein“, analysierte der Coach nach der Partie. „Wir haben früh zu viele Fehler gemacht und sind dann nicht in den eigenen Aufbau gekommen.“

Schnell konnten sich die Zweitligaabsteiger aus dem Sauerland eine komfortable Führung im ersten Satz erarbeiten und legten zum Ende des Spielabschnitts noch eine weitere Schippe drauf. So gelang es den Gästen, aus dem zwischenzeitlichen 11:17 ein noch deutlicheres 12:25 als Abschlussergebnis zu erspielen.

Auch im zweiten Satz setzte sich Sorpesee ab, hatte schnell Satzbälle, doch den Bonnerinnen gelang eine Aufholjagd. Mit sechs Punkten in Folge kamen sie fast noch einmal in Schlagdistanz, bevor der Ruderclub auch den zweiten Spielabschnitt für sich entschied. „In dieser Phase haben wir endlich gezeigt, was wir können“, so Klein.

Den guten Lauf setzten die SSF Fortuna auch im dritten Satz fort und blieben über weite Strecken knapp in Führung. So entwickelte sich eine enge Schlussphase, in der es auch einige hektische Situationen und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen gab. Letztendlich bewies das Topteam aus Sorpesee seine Klasse und gewann den Satz per Netzroller.

Insgesamt war der Bonner Trainer aber keineswegs niedergeschlagen: „Am Ende war es unglücklich, den Satz hätten wir auch gewinnen können. Aber nach dem verschlafenen Anfang haben wir die Partie eng halten können. Spiele gegen die besten Teams der Liga sind für uns sowieso gewissermaßen ein Bonus.“ In der kommenden Woche geht es wieder gegen ein Team aus der unteren Region; die SSF Fortuna reisen am Sonntag zum Tabellenvorletzten nach Wietmarschen.

SSF Fortuna Bonn: Luisa Reinhardt, Laura Rudnick, Luisa Lohmann, Lea Neumann, Saskia Pelz, Sarah Höckendorf, Carola Schaefermeyer, Meret Faller, Carlotta Hensel, Klaudia Czyz, Steffi Zobe, Lisa Derendorf, Chiara Lück.