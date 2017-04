Volleyball-Regionalliga West

Bonn. Die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn sind Regionalliga-Meister. Am letzten Spieltag gewannen die Bonnerinnen gegen den FCJ Köln II mit 3:1 und damit den Titel.

Von Bernd Joisten, 09.04.2017

Eine großartige Rückrunde ohne Niederlage haben die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn am Samstagabend im letzten Spiel mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Tabellendritten FCJ Köln II und dem Gewinn der Meisterschaft der Regionalliga West gekürt. Der TV Gladbeck II unterlag in Dormagen mit 2:3, so dass die Bonnerinnen nach 18 Spieltagen abschließend mit 42 Punkten Platz eins der Tabelle einnehmen und in die dritte Liga aufsteigen. Da war es auch nicht mehr entscheidend, dass Gladbeck vor zehn Tagen auf einen möglichen Aufstieg verzichtet hatte.

Die Krone griffen sich die SSF Fortuna Damen auch, weil man am vorletzten Spieltag Tabellenführer Gladbeck mit 3:1 bezwang. Vor der Saison hätte sicherlich niemand darauf gewettet, dass die neuformierte Bonner Mannschaft so dominant und konstant aufspielen kann. Bonn gewann auch viele Spiele aufgrund großer Nervenstärke am Ende der Sätze. Gegen die FCJ Köln starteten die Gastgeberinnen am Samstagabend in der gut gefüllten Hardtberghalle aber zunächst nervös. Viele Eigenfehler in Annahme und beim Aufschlag sorgten dafür, dass Köln mit 1:0 in Führung ging. Den zweiten Satz eröffneten die Gastgeberinnen mit druckvollem Aufschlagspiel und beim Stande von 23:23 war Nervenstärke gefragt.

Zwei gute Aufschläge von Kapitänin Hannah Lamby ebneten den Satzausgleich. Das beflügelte die SSF-Fortunen, die jetzt immer wieder mit ideenreichen Schnellangriffen über Spielmacherin Luisa Reinhardt zum Erfolg kamen. Jetzt fluppte es und nach dem 25:8 und dem abschließenden 25:13 war dann „Aufstiegsparty“ angesagt.