Volleyball-Regionalliga

Bonn. Dank eines 3:1-Erfolgs über den TV Fischenich II haben sich die Herren der SG Mondorf/Bonn den Titel der Regionalliga und damit den Aufstieg in die 3. Liga gesichert.

Von Bernd Joisten, 09.04.2017

Ein tolles Duell und am Ende großer Jubel der 350 Zuschauer in der Bonner Hardtberghalle: Die Herren der SG Mondorf/Bonn haben das mit Spannung erwartete Regionalliga-Gipfeltreffen gegen den TV Fischenich II mit 3:1 (25:18, 17:25, 25:15, 25:20) gewonnen. Durch den Dreipunktesieg stieß die Mannschaft von Trainer Sven Vollmert am letzten Spieltag Fischenich vom Thron und krönte sich zum Aufsteiger in die dritte Liga. Nach einem Meisterbier in der Hardtberghalle feierte das Team zunächst in einer Cocktailbar und dann bis in die frühen Morgenstunden in einer Bonner Disco. Alle halbe Stunde ließ der DJ dort einen Glückwunsch via Mikrofon los und befeuerte die ausgelassene Stimmung bei der Aufstiegsparty.

Zuvor war allerdings höchste Konzentration gefordert. Den Gästen hätte eine 2:3-Niederlage gereicht, um Meister zu werden. Die SG gewann den ersten Satz, musste Satz zwei dann aber deutlich mit 17:25 abgeben. Die Gastgeber durften sich jetzt keine längeren Schwächephasen mehr leisten. Nach dem 2:1 wurde es im vierten Durchgang richtig spannend. Mondorf lag zurück, bevor Jakob Wächter mit einer Aufschlagserie die 12:8-Führung ermöglichte. Fischenich konterte zum 17:17. Die Hausherren markierten – von großem Jubel begleitet – das 18:17. Fischenich war dem nervlichen Druck nun nicht mehr gewachsen, die SG Mondorf/Bonn machte binnen weniger Minuten den Deckel drauf.

Mondorf/Bonn mit bemerkenswerter Nervenstärke

Manager Klaus Utke: „Es ist unglaublich, dass wir das geschafft haben. Vor fünf Jahren sind wir glücklich in die Regionalliga aufgestiegen, als die Ligen neu strukturiert wurden. Wir freuen uns riesig auf die dritte Liga und nehmen die Herausforderung an, auch wenn wir wohl eher ein Dorfverein sind, bei dem keine Gelder gezahlt werden und viel Enthusiasmus gefragt ist.“

Der Meisterkader der SG Mondorf/Bonn: Ilja Wiederschein, Jakob Weigeldt, Kris Willwacher, Tobias Braun, Ben Wedel, Jan Ruetz, Marius Malinowski, Jan Prinz, Nico Schunke, Sven Ueberlein, Nicolas Yombi, Jakob Wächter, Max Lake und Malte Krause.