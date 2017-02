2. Basketball-Bundesliga Pro B

BAD HONNEF. Für die Dragons Rhöndorf kann es im Kampf um die Playoffs noch richtig eng werden. Am Samstag sind die Rechtsrheinischen zu Gast in Elchingen. Center Nelson wird dabei womöglich geschont.

Von Bernd Joisten, 24.02.2017

Der Kampf um die Playoff-Plätze in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B spitzt sich zu. Wer ist nach 22 Spieltagen unter den ersten acht Teams der Gruppe Süd platziert und darf in der K. o.-Endrunde gegen die durch die Platzierung zugeordnete Mannschaft aus der Gruppe Nord antreten? Die Dragons Rhöndorf wollen mit aller Macht ein Playoff-Ticket lösen.

Noch zwei Spieltage stehen in der Pro B aus. Rhöndorf hat ein sehr schweres Restprogramm vor der Brust. Als Tabellensiebter treten die Drachen am Samstagabend um 18.30 Uhr beim Vierten ScanPlus Baskets Elchingen an. Am darauffolgenden Samstag steht das letzte Saisonspiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten Weißenhorn Youngstars an.

Hinter den Rheinländern, die 18 Punkte vorweisen können, lauern Würzburg (Rang acht, 16 Zähler), Frankfurt (16), Leipzig und Lich (beide 14). Frankfurt hat zuletzt Elchingen geschlagen und im Nachholspiel am Mittwoch auch Karlsruhe besiegt. Es ist davon auszugehen, dass die Hessen ihren Kader mit Profispielern bestmöglich aufstocken. Es wäre deshalb nicht verwunderlich, wenn sie jetzt kein Spiel mehr verlieren würden. Sprich, für Rhöndorf kann es noch richtig eng werden. Wenn alles gegen die Drachen läuft, können sie am letzten Spieltag noch aus den Playoffs fliegen. Läuft es gut für Rhöndorf, bleibt die Mannschaft von Trainer Matthias Sonnenschein Siebter.

Wer kann Nelsons Ausfall kompensieren?

Elchingen steht nach zwei Niederlagen in Folge unter Druck und will mit einem Kantersieg gegen Rhöndorf Platz vier festigen, der für die Playoffs im ersten Spiel das Heimrecht sichert. „Wir müssen uns in Elchingen mit Sicherheit auf einen ganz heißen Tanz einstellen. Denn auch die ScanPlus Baskets brauchen noch Siege, um ihre Position zu halten oder noch zu verbessern“, weiß Rhöndorfs Trainer Matthias Sonnenschein. Da die Rheinländer auswärts bisher wenig gerissen haben, sind die Gastgeber aus dem schwäbischen Landkreis Neu-Ulm turmhoher Favorit.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Topspieler der Drachen, Center Aaron Nelson, zuletzt an einer schmerzhaften Blockade des Rückenwirbels litt und sich im Hinblick auf das Spiel gegen Weißenhorn und eventuelle weitere Aufgaben in den Playoffs wohl besser noch schont. Somit würden Rhöndorf am Samstag schon einmal 23 Punkte und zwölf Rebounds fehlen, die Nelson im Schnitt pro Partie beisteuert. Diesen Ausfall müssten die anderen Spieler kompensieren.

Rhöndorf kennt Drucksituationen

Am vergangenen Samstag beim Heimsieg gegen Lich gelang dies den Drachen, die von ihren Fans gepusht wurden und gegen einen Gegner spielten, der sich unter den Körben viel zu harmlos präsentierte. Elchingen ist da ein ganz anderes Kaliber und die zweitbeste Angriffsmannschaft der Liga mit durchschnittlich 86 erzielten Punkten pro Partie. „Natürlich wird es sehr schwer. Aber auf unseren Jungs lastete zuletzt immer Druck“, unterstreicht Dragons-Geschäftsführer Boris Kaminski. Wichtig sei, dass man zum Saisonende hin im Kollektiv äußerst konstant agiere.

Sollten Würzburg und Lich freilich ihre Begegnungen am Samstagabend verlieren, wären die Rhöndorfer aufgrund des direkten Vergleichs gegen diese Mannschaften auch dann sicher für die Playoffs qualifiziert, wenn sie ihrerseits das Match in Elchingen verlieren würden.