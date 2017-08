Kanu-WM in Racice

27.08.2017 Racice. Der Ramersdorfer Max Rendschmidt hat gemeinsam mit Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke dem Deutschen Kanu-Verband die nächste Goldmedaille bei der WM in Racice beschert. Der Kajak-Vierer gewann den Titel in Weltrekordzeit.

Der Kajak-Vierer der Männer hat dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei der WM im tschechischen Racice mit einem Weltrekord eine weitere Goldmedaille eingebracht. Die Olympiasieger Max Rendschmidt aus Ramersdorf und Tom Liebscher (Dresden) sowie der Rio-Dritte Ronald Rauhe (Potsdam) und Max Lemke (Leipzig) setzten sich nach 500 m in der neuen Bestzeit von 1:17,734 Minuten vor Spanien und Tschechien durch.

Der deutsche Vierer hatte erst im Mai beim Weltcup im ungarischen Szegedin in der gleichen Besetzung in 1:18,748 Minuten für eine Bestmarke gesorgt, die zwei Monate später bei der EM in Plowdiw aber von Ungarn (1:18,556) unterboten wurde. Deutschland war in Bulgarien ohne den erkrankten Schlagmann Rendschmidt nur auf Rang vier gelandet. Rendschmidt hatte bei den Olympischen Spielen in Rio zwei Goldmedaillen gewonnen.

Liebscher hatte am Samstag bereits Gold im Einer über 1000 m gewonnen. Gold für den DKV holten in Racice zudem Sebastian Brendel im Canadier-Einer sowie Peter Kretschmer und Yul Oeltze im Canadier-Zweier. (dpa)