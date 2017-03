2. Basketball-Bundesliga Pro B

Jetzt gilt's für James Trawick und die Dragons Rhöndorf: In den sechs Playdowns soll der Abstieg in die Regionalliga verhindert werden.

BAD HONNEF. Jetzt wird es ernst für die Dragons Rhöndorf: In den Playdowns wollen sie unbedingt den Abstieg vermeiden. Zum Auftakt der sechs Partien kommt Lich.

Von Bernd Joisten, 18.03.2017

Jetzt heißt es in der Sporthalle am Menzenberg: „Rausgehen aus der Kabine, kämpfen und siegen“: Die Dragons Rhöndorf starten am Samstagabend um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Licher BasketBären in die Abstiegsrunde der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B. Vier Teams der Gruppe Süd ermitteln im Modus „jeder gegen jeden“ zwei Absteiger in die Regionalliga.

Die Vereinsverantwortlichen der Rhöndorfer haben in dieser Woche viel Zuspruch erhalten, und etliche Vereine anderer Sportarten rund um Bad Honnef haben angekündigt, die Drachen im ersten Spiel lautstark zu unterstützen. Geschäftsführer Boris Kaminski: „Wir hoffen natürlich auf eine volle Halle. Das erste Spiel ist wichtig, um sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Der sechste Mann, sprich die Fans, sind ein entscheidender Faktor.“

Es ist davon auszugehen, dass die Mittelhessen gut vorbereitet am Menzenberg antreten. Vor vier Wochen trafen beide Teams in der regulären Saison in Bad Honnef aufeinander. Die Drachen gewannen ohne ihren verletzten Topscorer Aaron Nelson mit 77:70. Da Nelson nicht mehr in Rhöndorf weilt, müssen die Rheinländer sowieso am Samstag wieder ohne den US-amerikanischen Center im Kollektiv abliefern. Im „Karnevalsspiel“ gelang dies. Gegen Lich erzielte Mike Lucier 20 Punkte, Will Trawick traf gut von außen, und auch die restlichen Akteure steuerten viele entscheidende Dinge bei, die letztendlich den Weg zum Erfolg ebneten.

Diesmal haben die Dragons mit Valentin Blass und Yannick Kneesch zwei junge Spieler der Telekom Baskets Bonn II an Bord, die für den Abstiegskampf fest in den Kader der Dragons überstellt wurden. Sie sollen die nötige Portion Unbekümmertheit mitbringen und verleihen dem Rhöndorfer Kader deutlich mehr Tiefe. Der junge Bonner Center Alex Möller – er ist momentan in Topform – spielt derzeit noch in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga NBBL und kann in zwei Wochen bei den Dragons mitmischen. Yannick Kneesch ist sogar zuzutrauen, dass er einen Platz in der Starting Five ergattert. Er wirkte bei seinen Kurzeinsätzen bei den Dragons in dieser Saison sehr selbstbewusst und dürfte auch den nötigen Biss besitzen, der in den Playdowns notwendig ist.

Eine ganz entscheidende Rolle wird sicherlich Center Florian Wendeler einnehmen, der nach Nelsons Weggang in besonderer Weise gefordert ist. Er muss in den sechs Abstiegsduellen effizient unter den Körben agieren und außerdem auch hier und da wieder kluge situative Pässe nach außen spielen, um die Schützen in Position zu bringen. „Die Mannschaft hat die neue Situation fantastisch angenommen und absolut fokussiert gearbeitet in den vergangenen Tagen. Wir haben unseren Matchplan angepasst. Jetzt brennt jeder von uns darauf zu beweisen, dass wir in die Pro B gehören. Damit werden wir am Samstag gegen Lich anfangen“, zeigt sich Rhöndorfs Headcoach Matthias Sonnenschein ausgesprochen angriffslustig.

Um 18 Uhr öffnen am Samstagabend die Tageskassen. Außerdem wird ein Livestream zur Partie im Internet bei sportdeutschland.tv angeboten.