BONN. Das Spicher Radsport-Team holt sich an der Costa Brava den letzten Schliff für die neue Saison. In diese geht die Mannschaft unter einem neuen Namen.

Von Bernd Joisten, 27.02.2017

Deutschlands erfolgreichstes Amateur-Radsportteam entwickelt sich weiter: Die Mannschaft des RV Blitz Spich, die in der vergangenen Saison als Team Radon unterwegs war, geht in der Saison 2017 als Team Kern-Haus ins Rennen. Jetzt wurde die Mannschaft vom neuen Hauptsponsor im Hotel Dahl in Wachtberg-Niederbachem vorgestellt. Der Massivhaushersteller, dessen Zentrale in Ransbach-Baumbach im Westerwald beheimatet ist, ist bereits Sponsor für eine semiprofessionelle rheinland-pfälzische Kontinentalmannschaft.

Das Spicher Team startet in der höchsten Amateurklasse Elite A. Zu den neun Rennfahrern, die seit Langem für den RV Blitz Spich fahren, gesellt sich als zehnter Fahrer Christian Noll hinzu. Der 27-Jährige kommt von RSC Betzdorf, dem Kooperationspartner der Spicher. Für die Rechtsrheinischen ist die neue Konstellation deshalb eine Weiterentwicklung, weil die finanzielle Unterstützung noch breiter angelegt wurde.

So erhielten die Spicher in der vergangenen Woche neue Hightech-Rennräder, die pro Stück rund 5000 Euro kosten. Am Samstag fuhr die Mannschaft ins Trainingslager nach Ampuriabrava an der spanischen Costa Brava. Dort sollen sich die Rennfahrer bis zum 7. März den letzten Schliff vor der Mitte März beginnenden Saison holen. „Mit den neuen Team-Sponsoren sowie den langjährigen Sponsoren des RV Blitz Spich im Rücken haben die Fahrer in diesem Jahr ganz andere Möglichkeiten“, freut sich Teammanager Kurt Werheit über die Unterstützung. „So können wir in diesem Jahr erstmalig auch an größeren Rundfahrten teilnehmen.“

17 Siege im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr sicherten sich die Spicher bei Rennen 156 Platzierungen unter den besten zehn Fahrern, fuhren stolze 50 Mal aufs Podium und feierten 17 Siege. Basis des Erfolges ist ein enormes Trainingspensum und ein herausragender Teamgeist. In vielen Rennsportmannschaften gibt es einen Kapitän, für den die anderen fahren und sich aufreiben. Beim RV Blitz Spich läuft es völlig anders. Es gibt keine feste Rollenverteilung. Im Rennen entscheiden die Fahrer gemeinsam, wer die besten Siegchancen am Renntag hat und richten dann ihre Taktik danach aus. „Dies ist schon sehr außergewöhnlich. Man findet einen solchen Zusammenhalt wie bei uns ganz selten“, unterstreicht Erik Fischer, Pressesprecher der neuen Mannschaft.

Das Team verfügt über starke Sprinter wie Dominik Ivo und Lennart Klein. Am Berg sind der 24-jährige Wahlscheider Simon Happel und der Sauerländer Frank Lütters aus Elspe stark. Alexander Nordhoff und Alexander Weifenbach sind die besten Allrounder. Sie haben jeweils fünf Siege in vergangenen Jahr eingefahren. Weifenbach wurde außerdem auf den Philippinen Vizeweltmeister der Studenten. Insgesamt ist die Truppe hervorragend aufgestellt und kann in einem Rennen viele Trümpfe ziehen.

Etliche KT-Teams und Profirennfahrer waren 2016 mächtig angefressen, weil die Spicher ihnen bei anspruchsvollen Rennen die Show stahlen und gute Platzierungen wegschnappten. Vom Trainingspensum – jeder Fahrer fährt mehr als 20.000 Kilometer pro Jahr – ist die neue Renngemeinschaft sowieso eher als semiprofessionelles KT-Team einzuordnen, auch wenn alle Fahrer ihren Berufen nachgehen oder noch studieren. Das Ziel der Truppe ist es, noch besser zu werden als in der vergangenen Saison.