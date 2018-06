Mit vollem Tempo durch enge Kurven

Rheinbach. Ein echter Klassiker: Zum 35. Mal findet am Sonntag das Radrennen „Rund in Rheinbach“ statt. Ein Bürgerlauf rundet das Programm ab.

Von Bernd Joisten, 30.06.2018

Am Sonntag dürfen sich die Radsportfans in der Region wieder auf einen ganz besonderen Klassiker freuen. Die 35. Auflage des traditionsreichen Radrennens „Rund in Rheinbach“ auf dem nur 1,5 km langen Rundkurs durch die Glasstadt steht an. Ab 10 Uhr werden insgesamt neun Lizenz- und drei Einlagerennen ausgetragen. Darüber hinaus finden zwei Kinderrennen statt. Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren starten über eine Runde (1,5 km) und die Kleinsten, im Alter von drei bis fünf Jahren, fahren über circa 150 Meter vom Wilhelmsplatz bis zum Ziel. Außerdem wird es nach dem großen Zuspruch bei der Premiere im Jahr 2017 erneut einen Bürgerlauf zugunsten der Bürgerstiftung „Wir für Rheinbach“ geben. Die Läufer haben vier Runden und somit sechs Kilometer für den guten Zweck zu bewältigen.

Start und Ziel für die Radsportler ist in der Martinstraße. Damit kehrt das Rennen wieder auf den alten Rundkurs durch die historische Innenstadt zurück. Die Strecke führt von der Martinstraße über den Wilhelmplatz, die Hauptstraße, Bachstraße, Stadtpark und Neugartenstraße zum Ziel in der Martinstraße. Für die einzelnen Rennen haben sich Fahrer aus ganz Deutschland angemeldet. Wie in all den Jahren dürfen sich die Zuschauer auf spektakuläre Überholmanöver freuen.

Besonders sehenswert sind die Kurvenfahrten, bei denen die Radsportler ihr Tempo kaum drosseln. Das Glanzlicht ist natürlich das Rennen der Männer der Elite C-Klasse sowie Elite A-/B-Klasse. Sie spulen eine Distanz von 72 Kilometern (48 Runden) ab. In diesem Rennen gibt es immer wieder Zwischenwertungen und somit viele Sprintmanöver. Zudem wird es spannend zu beobachten sein, welche taktischen Manöver die Teams zwischendurch vollführen, wenn ein Fahrer der eigenen Mannschaft Siegchancen hat.