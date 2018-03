Radrennen 2018

Bonn. Eine gute Nachricht für die Radsportfreunde im Rheinland: Bonn steht als sechster Etappenort der Deutschland-Tour 2018 fest. Es wird der einzige Etappenort der Tour in Nordrhein-Westfalen sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.03.2018

Der genaue Verlauf der Rundfahrt, die in Koblenz starten wird, soll am 2. März in Anwesenheit deutscher Profis sowie von Vertretern der beteiligten Etappenorte und Bundesländer bekanntgegeben werden. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat dem Veranstalter in dieser Woche eine Zusage erteilt. In Bonn wird am Donnerstag, 23. August, die erste Etappe enden und am Freitag, 24. August, die zweite Etappe starten, die durch die Eifel nach Trier führt.

Die Zuschauer sollen die Radprofis unter anderem auf einer innerstädtischen Zielrunde erleben. "Wir freuen uns, dieses hochkarätige Radsportevent in Bonn zu Gast zu haben, und hoffen auf viele Radsportfans an den beiden Veranstaltungstagen", so Sridharan.

Der gebürtige Bonner Radrennfahrer Christian Knees sagt: "Für mich schließt sich ein Kreis. Zu Beginn meiner Karriere war ich mit der alten Deutschland-Tour schon mal in Bonn unterwegs. Dreizehn Jahre später darf meine Familie nun wieder ein Radrennen vor der Haustür erleben. Ich hoffe, dass ich meine Mannschaft durch meine Heimat führen werde."

Auch Radprofi Rick Zabel, der im Kölner Süden wohnt, freut sich. "Super, dass die Deutschland-Tour bei ihrer Neuauflage durch mein Trainingsgebiet führt", sagt Zabel: "Das wird ein harter Kampf auf der Ziellinie in Bonn. Ich weiß jetzt schon, dass einige Jungs diesen Heimvorteil ausspielen wollen."

Weitere Infos: deutschland-tour.com