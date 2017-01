Volleyball

14.01.2017 BONN. An diesem Samstag steht das erste Heimspiel der Rückrunde für die Drittliga-Volleyballer der SSF Fortuna Bonn auf dem Spielplan. Zu Gast in der Hardtberghalle ist um 19 Uhr der Tabellenletzte VfL Lintorf.

Für die Bonner ist es das erste Spiel nach der ärgerlichen Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Post Telekom SV Aachen, durch die das Team den Anschluss an die Tabellenspitze verloren hat. Trainer Elmar Wächter musste die Saisonziele neu definieren, es geht nun nur noch um einen gesicherten Mittelfeldplatz in der Abschlusstabelle: „Das sind natürlich keine so schönen Ziele, aber es ist notwendig, dass wir die Saison sauber zu Ende spielen. Das ist wichtig für den Reifeprozess.“

Am Mittwochabend absolvierte das Team ein Trainingsspiel gegen eine amerikanische Collegemannschaft, bei dem weniger das Ergebnis als vielmehr die Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen im Vordergrund stand. „In solchen Spielen können wir im Wettkampfmodus arbeiten, das bringt uns einiges“, so Wächter.

Nun gilt die volle Konzentration dem Gegner aus Lintorf. Der VfL steht mit drei Zählern abgeschlagen am Tabellenende. (Benedikt Brinsa)