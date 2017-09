In Topform präsentierte sich Nationalpitcher Sascha Koch in den ersten beiden Viertelfinalpartien gegen Solingen.

Bonn. Unmut bei den Caps über Tausch der Spielansetzung im möglichen Halbfinale gegen Haar. Am Samstag reicht den Bonnern ein Sieg in Solingen zum Einzug ins Halbfinale.

Von Thomas Heinen, 09.09.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals hat drei Matchbälle, um an diesem Wochenende im Viertelfinale der Playoffs um die deutsche Meisterschaft die Runde der letzten vier zu erreichen. Nach zwei Siegen zum Auftakt der „Best-of-five“-Serie gegen die Solingen Alligators fehlt den Capitals in Solingen nur noch ein Erfolg. Den können die Bonner bereits am Samstag (14 Uhr) unter Dach und Fach bringen.

Im Baseballstadion Rheinaue hatte der Nordmeister in Spiel eins alles im Griff. Und die Konstellation ist im dritten Spiel ähnlich. Mit Sascha Koch steht der in Topform spielende Nationalpitcher auf dem Wurfhügel. Bei den Gastgebern um Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert dürfte wohl André Hughes beginnen.

Der muss die schlagfreudige Bonner Offensive unbedingt in Schach halten, wollen die Alligators ein viertes oder gar fünftes Spiel erzwingen. Doch Chris Goebel, Roper-Hubbert & Co. haben sicherlich etwas dagegen. „Unsere Chancen sind gut. Und wenn alle ihre normale Leistung bringen, sollte es für einen Sieg reichen“, sagt der Spielertrainer.

Paarung Haar gegen Bonn ist wahrscheinlich

In jedem Fall haben sich die Capitals wieder gesteigert, nachdem es in der Interleague zuletzt nicht so gut lief. Sowohl die Pitcher als auch die Offensive spielten im Viertelfinale stark, auch wenn es in Spiel zwei gegen Solingen bei den Schlagleuten etwas hakte. Ein mögliches Spiel vier fände am Sonntag (13 Uhr) und ein mögliches fünftes Spiel direkt im Anschluss statt.

Unmut rund um das Halbfinale kam bereits auf, bevor die Teams überhaupt feststehen. Wahrscheinlich ist eine Paarung Haar gegen Bonn. Der Deutsche Baseballbund teilte mit, dass bei der Teilnahme der Haar Disciples im Halbfinale die Spielwochenenden getauscht werden, Haar also die Spiele drei bis fünf im heimischen Stadion in München austragen würde. Der Grund: Am eigentlich angesetzten Termin spielen dort die Softballerinnen ihr Halbfinale, so dass die Anlage belegt ist.

Dabei sagt die Spielordnung des DBV für 2017 etwas anderes, nämlich, dass das Heimrecht beim Besserplatzierten liegt. Die Bonner sehen das als Nachteil, auch im Verhältnis zu den anderen Halbfinalisten, denn natürlich würden sie lieber die entscheidenden Spiele drei bis fünf zu Hause spielen. Ein Protest der Caps wurde allerdings abgewiesen.

Das Spiel aus Solingen lässt sich auch im Livestream unter sportdeutschlandtv verfolgen.