29.01.2017 Bad Honnef. In der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B wird es für die Dragons Rhöndorf allmählich eng. Jetzt ist sogar das Minimalziel „Erreichen der Playoffs“ in Gefahr. Durch die 81:92-Niederlage bei den Fraport Skyliners Juniors in Frankfurt gerät die Mannschaft von Trainer Matthias Sonnenschein zusehends unter Druck.

Rhöndorf ist mit 14 Punkten nach 17 Spieltagen noch Tabellenachter in der Zwölferliga. Der Neuntplatzierte Würzburg II und der Tabellenzehnte Frankfurt haben zwölf Zähler auf dem Konto, aber bislang ein Spiel weniger absolviert. Sollte Rhöndorf am kommenden Wochenende sein richtungweisendes Heimspiel gegen TG s.Oliver Würzburg verlieren, würden die Drachen weiter durchgereicht.

Eigentlich wollten sich die Dragons vor den Playoffs noch auf Rang vier vorkämpfen. Doch davon sind die Rheinländer meilenweit entfernt. Der enttäuschende Auftritt in Frankfurt legte schonungslos offen, woran es hapert. In Drucksituationen versagen einigen Spielern die Nerven. Es fehlt mentale Stärke, im Kollektiv abzuliefern, wenn es darauf ankommt.

Der Spielverlauf in Hessen war aus Sicht der Gäste wenig erfreulich. Das unterstrichen auch die Statistikzahlen auf dem Scoutingbogen. Bis auf Aaron Nelson und Will Trawick blieben alle Drachen ohne Feuer. Rhöndorfs Center Aaron Nelson erzielte 33 Punkte, streute zwei Dreier ein und griff sich neun Rebounds. Trawick traf vier Dreier bei acht Versuchen. Dennoch gerieten die Rheinländer bereits im ersten Viertel hoch in Rückstand. Rhöndorfs Mike Lucier hatte zwar in der zweiten Minute per Dreier zum 8:5 für sein Team getroffen. Danach aber gaben die Frankfurter den Ton an und glänzten mit schnellem Passspiel und vielen erfolgreichen Distanzwürfen.

Bereits nach zehn Minuten stand es 34:20 für die Gastgeber. Vor allem Travis Thompson war nicht zu stoppen. Er versenkte acht Dreier bei 14 Versuchen und hatte mit seinen 32 Punkten großen Anteil daran, dass die Hessen zur Halbzeit schon mit 54:39 führten.

Rhöndorf bemühte sich zwar um eine Aufholjagd. Doch die Gastgeber waren zu jeder Zeit Herr der Lage, wenn sich die Dragons etwas annäherten. Die Skyliners verwalteten ihren Vorsprung souverän. Insgesamt war es viel zu wenig, was die Drachen im wichtigen Duell gegen die Mannschaft von Trainer Eric Detlev ablieferten. Mike Lucier blieb total blass. Thomas Michel, Bastian Winterhalter, Florian Wendeler und Mike Lucier steuerten zusammen 14 Punkte bei. Viktor Frankl-Maus traf nur einen Dreier bei sechs Versuchen.

Rhöndorfs Trainer Matthias Sonnenschein ärgerte sich: „Wir haben den Start ins Spiel komplett verschlafen und die Frankfurter viel zu gut und zu leicht ins Spiel kommen lassen. Zwar haben wir uns mit viel Einsatz noch einmal herangekämpft, aber ein überragender Travis Thompson hat den Skyliners den verdienten Sieg beschert.“ (Bernd Joisten)