BAD HONNEF. Unerwartete „Hilfe“ für Rhöndorf im Abstiegskampf: Kontrahent Leipzig werden zwei Punkte abgezogen. Die Dragons können mit etwas Glück schon am Wochenende den Klassenerhalt perfekt machen.

Von Bernd Joisten, 07.04.2017

Der Abstiegskampf in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B bleibt auch nach drei von sechs Spieltagen in den Playdowns spannend. Dennoch hat sich die Situation für die Dragons Rhöndorf vor dem Auswärtsspiel am Samstag (19.30 Uhr) bei den Giants Nördlingen in punkto Klassenerhalt schlagartig verbessert. Eigentlich lauerten die Uni Riesen Leipzig nach ihrem Erfolg gegen die Licher BasketBären (18 Punkte) mit nur zwei Punkten Rückstand auf eine Niederlage der Rhöndorfer (20) am vierten Spieltag der Playdowns. Doch aus zwei Punkten sind jetzt wieder vier Zähler geworden. Leipzig bekam von der Zweiten Liga überraschend zwei Punkte abgezogen und hat jetzt nur noch 16 Zähler auf dem Konto.

In der offiziellen Mitteilung der Liga heißt es: „Dem Pro-B-Bundesligisten Uni Riesen Leipzig werden zwei Wertungspunkte aufgrund des Versäumnisses von fristgerechten Zahlungen abgezogen.“ Die Entscheidung wurde auf Grundlage von Paragraf 21,3 des Lizenzstatutes in Verbindung mit dem Strafenkatalog der 2. Bundesliga getroffen. Dieser besagt, dass einem Team Wertungspunkte abgezogen werden, wenn dessen Verbindlichkeiten gegenüber der Liga mehr als 3000 Euro betragen und diese Zahlung zudem seit mehr als einem Monat ausstehend ist.

Sportlich kann dieses Urteil jetzt große Auswirkungen haben. Sollte Rhöndorf am Samstag in Nördlingen – die Bayern stehen als Absteiger in die Regionalliga fest – siegen und die Licher BasketBären ihr Heimspiel gegen Leipzig gewinnen, wäre der Klassenerhalt für Rhöndorf bereits am vierten Spieltag geschafft. „Wir bleiben dabei, von Spiel zu Spiel zu denken. Nördlingen ist trotz der tabellarischen Lage eine sehr gefährliche Mannschaft, wie wir am vergangenen Wochenende gesehen haben. In deren Halle müssen wir uns nochmals steigern, um einen Sieg mitzunehmen. Wir müssen unsere Stärken ausspielen und noch fokussierter sein“, erklärt Rhöndorf Trainer Thomas Roijakkers.

Am vergangenen Wochenende taten sich die Rheinländer nach glanzvollem Start beim 80:78-Erfolg im DragonDome im letzten Viertel schwer. Es dürfte am Samstagabend nicht einfacher werden. Die Nördlinger Mannschaft von Coach Daniel Nelson will sich ordentlich aus der Liga verabschieden. Für Rhöndorf wird es entscheidend sein, unter den Körben Präsenz zu zeigen und auch konsequent über den Korb zu spielen. Auswärts setzten die Drachen in dieser Saison zu oft auf Distanzwürfe und kassierten dafür dann die Quittung.

Mit Alex Möller von den Telekom Baskets Bonn II hat Thomas Roijakkers einen Center zur Verfügung, der eine bärenstarke Saison in der Ersten Regionalliga abgeliefert hat. Man darf gespannt sein, wie Roijakkers den Youngster in sein taktisches Konzept einbaut.