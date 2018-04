Dart in Bonn

BONN. 25 Jahre Elektro-Dart-Liga: Am Samstag kommt es im Beueler Brückenforum zum Showkampf zwischen Rekordweltmeister Phil Taylor und Raymond van Barneveld.

Von Bernd Joisten, 05.04.2018

Prominente Gäste kommen zum Gratulieren: An diesem Samstag steigt im Beueler Brückenforum die große Geburtstagsparty der Pütz Dart-Liga. Deutschlands bekannteste Elektro-Dart-Liga wird 25 Jahre alt. Angekündigt haben sich die Dartlegende Phil Taylor und der ehemalige Weltmeister Raymond van Barneveld. Sie spielten bereits 2016 im Telekom Dome gegeneinander und sorgten damals für eine ausverkaufte Halle.

In Beuel treten sie erneut in einem Showmatch gegeneinander und auch gegen Akteure der deutschen Dart-Liga an. Zudem werden sie für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden einige Showacts geboten. Es gibt noch Restkarten, die über den Ticketshop der Dart-Liga bezogen werden können. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr und endet gegen 23.30 Uhr.

Im März 1993 startete Wolfgang Pütz mit zwölf Mannschaften den Dart-Spielbetrieb. Heute sind in der Region mehr als 350 Teams in Ligen versammelt. In Deutschland sind derzeit rund 122 000 E-Dartfans organisiert. „Als ich die Liga 1993 gegründet habe, waren im Prinzip nur Dartfreaks am Start“, sagt Pütz im Rückblick. „Damals musste man den Leuten noch erklären, was Dart eigentlich ist. In den letzten Jahren hat sich die Sportart rasant entwickelt. Vor allem Elektro-Dart ist sehr populär geworden.“