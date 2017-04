Bonn. Baseball-Bundesliga: Bonn spielt 11:1 und 1:3 gegen Dohren, behält aber die Tabellenführung. Im zweiten Spiel bleibt die Offensive harmlos.

Von Thomas Heinen, 01.05.2017

Im Duell Erster gegen Zweiter der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga zwischen den Bonn Capitals und den Dohren Wild Farmers musste der Spitzenreiter die erste Siegteilung der Saison hinnehmen. Nach einem ungefährdeten 11:1-Sieg im ersten Spiel unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert dem Aufsteiger im zweiten Match des Doubleheaders vor eigenem Publikum im Rheinauenstadion mit 1:3. Während Bonn die Tabellenführung behalten konnte, stehen die Wild Farmers jetzt mit Solingen gemeinsam auf Rang zwei.

Dank eines starken Sascha Koch auf dem Wurfhügel und einer schlagstarken Offensive hatten die Capitals im ersten Spiel wenig Probleme. Koch gelangen in sechs Innings starke zwölf Strikeouts. Die Gäste fanden in der Offensive folglich kaum statt. Nur Edvardas Matusevicius gelangen zwei Hits. Auf dem Wurfhügel bekam der Litauer allerdings die Stärke der Bonner Offensive zu spüren.

Eric Brenk und Chris Goebel erzielten im dritten Inning insgesamt fünf Runs. Nach dem 7:0 für die Caps war der Arbeitstag für Matusevicius als Pitcher beendet. Im achten Inning überquerten beim Stand von 8:1 beim Schlag von Maurice Wilhelm zwei Läufer die Home Plate. Den Deckel zum 11:1 machte schließlich Lennart Weller drauf. Beste Akteure auf Seiten des Gastgebers waren Christopher Goebel mit vier Hits und zwei Runs sowie Maurice Wilhelm mit zwei Hits, zwei Runs und vier RBI, bei dem jeweils ein Läufer die Homeplate erreicht.

Das zweite Spiel begann unglücklich für Bonns Pitcher Angelo Paulino, der gleich zwei Punkte der Gäste hinnehmen musste. In der Folge hatten Paulino und später Markus Solbach die Wild Farmers zwar recht gut im Griff, doch diesmal konnte sich die Bonner Offensive nicht wie gewohnt gegen Pitcher Jared Ney durchsetzen. Nur in den letzten beiden Innings gab es für die Hausherrn noch einmal Chancen, nachdem Eric Brenk mit einem Run zum 1:3 verkürzt hatte. Doch weitere Möglichkeiten konnten die Grün-Gelben diesmal nicht nutzen. Insgesamt gelangen den Capitals nur vier Hits im ganzen Spiel. „Wir haben gegen Jared Ney kein Mittel gefunden“, sagte Roper-Hubbert. „Drei Runs in einem Spiel sind nicht das Problem, denn normalerweise gewinnt die Offensive das Spiel trotzdem. Wir werden weiter daran arbeiten, um uns auch gegen einen starken Pitcher durchzusetzen.“