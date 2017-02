3. Liga Volleyball in Bonn

Hörde. Die Volleyballer der SSF Fortuna Bonn haben ihr Auswärtsspiel am 15. Spieltag der 3. Liga beim TV Hörde mit 1:3 verloren (19:25, 18:25, 25:18, 22:25).

Von Benedikt Brinsa, 25.02.2017

Die Bonner begannen unsicher. „In den ersten beiden Sätzen waren wir in der Annahme und im Angriff nicht stabil genug“, so Wächter. Hörder agierte konsequent in ihrem System und fabrizierte wenig Eigenfehler.

„Wir selbst haben in den ersten beiden Durchgängen jeweils vier bis fünf Bälle ins Aus geschlagen und liefen somit immer einem Rückstand hinterher.“ Ein anderes Bild dann im dritten Satz: Die Fortunen kontrollierten nun die Partie, spielten stabiler und sicherer und holten sich den Durchgang deutlich mit 25:18.

„Jetzt dachte ich, dass der Schalter umgelegt ist, aber wir sind in der Folge direkt wieder einem 1:4-Rückstand hinterhergelaufen“, haderte Wächter. Zwischenzeitlich lag sein Team im vierten Durchgang mit 8:16 zurück, kämpfte sich aber wieder bis auf 19:22 heran. Kleinere Unsicherheiten zum Ende hin mündeten schließlich im Satz- und Spielgewinn für den Gastgeber Hörde. Für die Bonner war es bereits die vierte Auswärtsniederlage in Folge.

Das letzte Saisonspiel bestreiten die Schwimm – und Sportfreunde am 26. März auswärts beim Tabellenführer Moerser SC.

SSF Fortuna: Becker, Bender, Huerter, Pohlmann, Schneider, Vieten, Voß, Wächter, Wegner, Witt.