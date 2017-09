Bad Honnef. Basketball: Neuer Trainer, neuer Sportlicher Leiter, neuformierte Mannschaft: Auf die Dragons darf man gespannt sein. Das Auftaktspiel ist am Samstagabend in Würzburg.

Von Bernd Joisten, 23.09.2017

Die neu formierte Mannschaft hat die harten Wochen der Vorbereitung hinter sich. Nun sind alle gespannt, wie die Dragons Rhöndorf in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B starten. In der Gruppe Süd muss die Truppe des neuen Trainers Thomas Adelt am Samstagabend um 20.30 Uhr zum Auftakt der Spielzeit 2017/18 bei der TG s.Oliver Würzburg antreten. Ein Liveticker zur Partie wird auf der Homepage der 2. Basketball-Bundesliga angeboten.

Für Rhöndorf ist es diesmal eine ganz besondere Saison, fast so etwas wie ein kompletter Neuanfang. Durch die engere Kooperation mit den Telekom Baskets Bonn und die neuen sportlichen und organisatorischen Zuständigkeiten hat sich vieles verändert. Der neue Trainer Thomas Adelt, der in den vergangenen Jahren bei den Telekom Baskets Bonn II bewiesen hat, dass er mit jungen Spielern hervorragend arbeiten kann, hat eine hochmotivierte Mannschaft um sich geschart. Ihm zur Seite steht mit Olaf Stolz ein Sportlicher Leiter, der selbst schon in Rhöndorf als Coach gearbeitet hat und in der Basketballszene als ausgewiesener Fachmann gilt.

„Das gesamte Umfeld hat einen sehr guten Job gemacht hat“, sagt Stolz. „Ich bin keiner, der sich in der Vorbereitung von Ergebnissen blenden beziehungsweise schocken lässt. Vielmehr zählt für mich das Bild, das ein Team nach außen transportiert. Und darüber bin ich sehr glücklich, denn ich habe ein hungriges und kämpfendes Team wahrgenommen.“

Verstärkung von den Telekom Baskets Bonn

Im Aufbau zieht mit Viktor Frank-Maus vornehmlich ein Routinier die Fäden. Er hat aber mit Patrick Reusch einen bärenstarken Backup, der in der Abstiegsrunde der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen hat, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Momentan ist Reusch allerdings verletzt. Frisch von den Telekom Baskets Bonn II ist Joachim Koschade nach Rhöndorf gewechselt. Man darf gespannt sein, wie er sich in der 2. Bundesliga zurechtfindet.

Einen hervorragenden Eindruck hat in der Vorbereitung Kameron Taylor hinterlassen. Mit dem pfeilschnellen und athletischen Neuzugang aus den USA sind die Dragons in der Lage, ein gefährliches Offensivspiel aufzuziehen. Trainer Thomas Adelt ist ohnehin ein Freund davon, dass es nach Ballgewinnen schnell nach vorn geht und die Angriffe zügig abgeschlossen werden.

Center waren Leistungsträger in der Regionalliga

Die Unbekannte in der Saison ist die Riege der großen Rhöndorfer Spieler, die vornehmlich in Korbnähe agieren und im Kollektiv auch entscheidende Reboundarbeit verrichten müssen. Mit Yannick Kneesch und Alex Möller sind zwei junge deutsche Spieler an Bord, die bei den Telekom Baskets II in der Regionalliga Leistungsträger waren. Sie traten bislang unbekümmert auf und bringen auch die nötige Athletik und Schnelligkeit mit.

Aussortiert wurde indes K.J. Sherrill, dem das Tempo in der Vorbereitung zu hoch war. Er wechselte zu den Telekom Baskets II. Dafür wurde der Kanadier Kevin Thomas vom zypriotischen Erstligisten Enosis Neon Paralimni nachverpflichtet, der in der kurzen Zeit, in der er in Rhöndorf weilt, einen guten Eindruck hinterlassen hat. Der Power Forward, 25 Jahre alt und 2,03 Meter groß, soll seinen Teil dazu beitragen, dass Rhöndorf von Beginn an in der Pro B, Gruppe Süd eine gute Rolle spielen kann. Trainer Adelt: „Die Mannschaft ist heiß auf das erste Spiel und arbeitet entsprechend konzentriert im Training.“